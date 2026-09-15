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Kıyılarda güvenlik odağı: OSKEM sezonda 97 kişiyi hayata bağladı

Ordu Su Kazalarını Engelleme Merkezi (OSKEM) 15 Haziran-15 Eylül döneminde 97 kişiyi boğulmaktan kurtardı; yedi yılda müdahale sayısı 705'e ulaştı.

GİRİŞ: 15 Eylül 2026 - 15:23

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Kıyılarda güvenlik odağı: OSKEM sezonda 97 kişiyi hayata bağladı

OSKEM'in sezon bilançosu

Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na bağlı Ordu Su Kazalarını Engelleme Merkezi (OSKEM), 15 Haziran'da açtığı sezonu 15 Eylül itibarıyla tamamladı. Üç aylık dönemde ekipler, il genelinde toplam 97 boğulma tehlikesi yaşayan vatandaşı kurtararak müdahale etti. Kurumun geride kalan yedi yıldaki toplam müdahale sayısı ise 705 olarak kayda geçti.

operasyon ağı ve kullanılan imkânlar:

Sahil güvenliğini sağlamak üzere OSKEM, 27 plajda görev yaptı. Ekiplerde görev alan personel sayısı 120 olarak bildirildi. Operasyonlara 5 adet jetski, 7 zodyak bot ve 2 adet ATV dahil edildi; bu araç ve gereçler sahada hızlı müdahale ve kurtarma kapasitesini artırdı.

önlem, eğitim ve yönlendirme çalışmaları:

OSKEM ekipleri haftanın her günü 10.30-19.00 saatleri arasında hizmet verdi. Tüm plajlara yerleştirilen uyarı ve bilgilendirme tabelaları, can simitleri ile gözetleme kuleleri sezon boyunca aktif kullanıldı. Ayrıca alanda uzman ve sıkı eğitimlerden geçmiş cankurtaranlar görev aldı; denize girmenin tehlikeli olduğu bölgelere QR kodlu yönlendirme tabelaları konularak vatandaşların güvenli plajlara yönlendirilmesi sağlandı.

OSKEM'in sezon içindeki düzenli devriyeleri, ekipman ve bilgilendirme çalışmaları, Ordu kıyılarında daha güvenli bir yaz sezonu geçirilmesine katkı sundu.

OSKEM EKİPLERİ TARAFINDAN KURTARMA ÇALIŞMASI

OSKEM EKİPLERİ TARAFINDAN KURTARMA ÇALIŞMASI

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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