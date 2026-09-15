Kıyılarda güvenlik odağı: OSKEM sezonda 97 kişiyi hayata bağladı

OSKEM'in sezon bilançosu

Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na bağlı Ordu Su Kazalarını Engelleme Merkezi (OSKEM), 15 Haziran'da açtığı sezonu 15 Eylül itibarıyla tamamladı. Üç aylık dönemde ekipler, il genelinde toplam 97 boğulma tehlikesi yaşayan vatandaşı kurtararak müdahale etti. Kurumun geride kalan yedi yıldaki toplam müdahale sayısı ise 705 olarak kayda geçti.

operasyon ağı ve kullanılan imkânlar:

Sahil güvenliğini sağlamak üzere OSKEM, 27 plajda görev yaptı. Ekiplerde görev alan personel sayısı 120 olarak bildirildi. Operasyonlara 5 adet jetski, 7 zodyak bot ve 2 adet ATV dahil edildi; bu araç ve gereçler sahada hızlı müdahale ve kurtarma kapasitesini artırdı.

önlem, eğitim ve yönlendirme çalışmaları:

OSKEM ekipleri haftanın her günü 10.30-19.00 saatleri arasında hizmet verdi. Tüm plajlara yerleştirilen uyarı ve bilgilendirme tabelaları, can simitleri ile gözetleme kuleleri sezon boyunca aktif kullanıldı. Ayrıca alanda uzman ve sıkı eğitimlerden geçmiş cankurtaranlar görev aldı; denize girmenin tehlikeli olduğu bölgelere QR kodlu yönlendirme tabelaları konularak vatandaşların güvenli plajlara yönlendirilmesi sağlandı.

OSKEM'in sezon içindeki düzenli devriyeleri, ekipman ve bilgilendirme çalışmaları, Ordu kıyılarında daha güvenli bir yaz sezonu geçirilmesine katkı sundu.

OSKEM EKİPLERİ TARAFINDAN KURTARMA ÇALIŞMASI