cenaze töreni ve aile:

Eskişehir'de eğitim uçuşu sırasında meydana gelen kazada şehit düşen Hava Pilot Albay Mehmet Çöl'ün naaşı memleketi Antalya'nın Korkuteli ilçesi Bayatbademleri Mahallesi'nde düzenlenen törenle toprağa verildi. Tören öncesi baba ocağı ve çevresi Türk bayraklarıyla donatıldı, evin önüne taziye çadırı kuruldu.

Cenaze törenine şehidin annesi Şerife Çöl, babası İbrahim Çöl, eşi Aynur Çöl, iki çocuğu ve yakınları katıldı. Tören sırasında özellikle baba İbrahim Çöl'ün ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü; aile fertleri ve yakınları duygusal anlar yaşadı.

kaza ve lojistik süreç:

Eskişehir'de eğitim maksadıyla havalanan Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait AS-532 tipi askeri helikopter, Tepebaşı ilçesi Yörükakçayır Mahallesi mevkiinde kaza kırıma uğradı. Kazada 5 asker şehit oldu.

Ankara'daki adli tıp ve otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından şehitlerin naaşları Eskişehir 1. Ana Jet Üs Komutanlığı'na getirildi ve burada düzenlenen askeri törenle uğurlandı. Şehit Mehmet Çöl'ün naaşı daha sonra havalimanından Korkuteli'ye getirildi.

törenin yapıldığı mezarlık ve defin:

Öğle namazını müteakip gerçekleştirilen cenaze namazının ardından Bayatbademleri Mezarlığı'nda düzenlenen törende dualar eşliğinde şehidin naaşı toprağa verildi. Tören boyunca katılımcılar ve aile yakınları yoğun duygular yaşadı.

katılımcılar ve resmi temsilciler:

Törene Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya Valisi Hulusi Şahin, Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir, Antalya milletvekilleri ile siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Ayrıca şehidin kardeşleri arasında yer alan Binbaşı Mevlüt Çöl ve doktor olan kardeşi Mazlume Çöl Uygun törende hazır bulundu.

Şehidin toprağa verilmesiyle birlikte bölgedeki taziye ve anma süreci devam ediyor; aileye ve yakınlarına başsağlığı dilekleri iletiliyor.

ESKİŞEHİR'DE EĞİTİM UÇUŞU SIRASINDA MEYDANA GELEN HELİKOPTER KAZASINDA 4 SİLAH ARKADAŞI İLE BİRLİKTE ŞEHİT OLAN HAVA PİLOT ALBAY MEHMET ÇÖL'ÜN NAAŞI MEMLEKETİ ANTALYA'NIN KORKUTELİ İLÇESİNDE DÜZENLENEN TÖRENLE TOPRAĞA VERİLDİ.