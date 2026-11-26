Atakum devlet hastanesi inşaatında güncel tablo:

Atakum ilçesi Balaç Mahallesi'nde Sağlık Bakanlığı tarafından inşa edilen hastanenin karkas binası ortaya çıktı ve inşaat çalışmaları hızla sürüyor. Proje, 350 yatak kapasitesiyle planlandı ve bölgenin sağlık altyapısına önemli katkı sağlaması bekleniyor.

Hizmet ve kapasite detayları:

Projede 82 poliklinik alanı, 15 ameliyat masası bulunan ameliyathane, doğum salonu ve görüntüleme merkezleri yer alacak. Kapsamlı sağlık hizmeti sunacak şekilde projelendirilen tesis, Atakum ve çevre yerleşimlerin sağlık hizmeti imkanlarını genişletecek.

Tamamlanma takvimi ve etki:

Yaklaşık 2,4 milyar TL yatırım bedeliyle hayata geçirilmesi planlanan projede, sözleşmede belirtilen takvime göre işlerin 6 Mayıs 2027 tarihinde tamamlanması hedefleniyor. İlçe nüfusunun yaklaşık 253 bin olduğu göz önüne alındığında, hastanenin faaliyete geçmesi vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştıracak.

Atakum'un sağlık alanındaki önemli yatırımlarından biri olarak görülen proje tamamlandığında, yerel sağlık altyapısında güçlenme ve hizmet çeşitliliğinde artış bekleniyor.

Atakum Devlet Hastanesi inşaatı devam ediyor: Hedef 2027