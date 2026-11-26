Proje ve kapasite planı:

Sinop'un Durağan ilçesinde yapımı süren Durağan Küçük Sanayi Sitesi için kapsamlı bir genişleme programı planlanıyor. İlk etapta 36 dükkânın hizmete alınması hedeflenirken, sonraki aşamalarda toplamda 137 yeni iş yeri oluşturulması amaçlanıyor.

Proje detaylarına göre söz konusu kapasiteye; 1.000 metrekare büyüklüğünde 25 fabrika iş yeri, 300 metrekare büyüklüğünde 26 büyük dükkân ve kooperatif talepleri doğrultusunda 50 ek dükkân dâhil ediliyor. Bu düzenleme ile üretim alanlarının çeşitlendirilmesi ve ölçeklendirilebilir atölye/fabrika kapasitesinin sağlanması planlanıyor.

Altyapı, ulaşım ve enerji ihtiyaçları:

Yatırım paketi kapsamında sanayi sitesinin altyapı, yol ve enerji ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik çalışmaların yürütülmesi öngörülüyor. Bu adımların tamamlanmasıyla bölgedeki sanayi altyapısının güçlendirilmesi, üretim faaliyetlerinin genişletilmesi ve istihdam olanaklarının artırılması hedefleniyor.

Projede yer alan iş yerlerinin metrekare büyüklükleri ve sayı dağılımı, hem küçük işletmelerin hem de orta-ölçekli üretimin yerleşmesine uygun bir çerçeve sunmayı amaçlıyor. Altyapı yatırımları, saha erişimini ve enerji teminini düzenleyerek üretim sürekliliğini sağlamayı hedefliyor.

Yerinde inceleme ve yetkililerin değerlendirmesi:

Projedeki ilerlemeyi yerinde inceleyen heyet, mevcut durum ve gelecek dönem yatırımları hakkında bilgi aldı. İncelemeler sırasında ayrıca Durağan'a yapılması planlanan yeni İlçe Emniyet Müdürlüğü hizmet binası alanında da değerlendirmede bulunuldu.

İncelemelere katılan Sinop Valisi Mustafa Özarslan, yatırımların ilçelerin ekonomik potansiyelini harekete geçirmeyi, üretim ve istihdam kapasitesini artırmayı ve vatandaşların yaşam kalitesini yükseltmeyi hedeflediğini belirtti.

Projenin aşamalı olarak hayata geçirilmesiyle, bölgedeki ticari ve üretim altyapısının güçlenmesi, yeni işletmelerin kurulması ve mevcut işletmelerin kapasite artırımıyla beraber istihdamın genişlemesi bekleniyor.

SİNOP VALİSİ MUSTAFA ÖZARSLAN, DURAĞAN İLÇESİNDE YAPIMI DEVAM EDEN KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ’NDE İNCELEMELERDE BULUNDU. PROJE KAPSAMINDA YENİ İŞ YERLERİ VE FABRİKA ALANLARININ HAYATA GEÇİRİLMESİ PLANLANIYOR.