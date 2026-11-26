KBB uzmanından uyarı:

Medline Adana Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Dr. Murat Arslanhan, kış aylarında sık görülen burun tıkanıklıklarının otomatik olarak soğuk algınlığıyla eş tutulmaması gerektiğini vurguluyor. Kalorifer ve klima gibi ısıtma-soğutma sistemlerinin yol açtığı kuru hava, mukozanın tahriş olmasına ve tıkanıklık hissinin artmasına neden olabiliyor.

kış koşulları ve burun mukozasının etkilenmesi:

Soğuk hava, ani sıcaklık değişimleri ve kapalı alanlarda geçirilen sürenin uzamasıyla birlikte hem gerçek enfeksiyonlar hem de çevresel etkilere bağlı tıkanıklık vakalarında artış görülüyor. Sabahları burun tıkanıklığıyla uyanma, geceleri rahat nefes alamama ve gün boyu ağızdan solunum yapmak yaşam kalitesini belirgin şekilde düşürüyor. Bu durumun sonuçları arasında gece horlaması, ağız kuruması, baş ağrısı, koku alma duyusunda azalma ve gündüz yorgunluğu sayılabilir.

ayırıcı tanıda hangi belirtiler hangi nedeni düşündürür:

Burun tıkanıklığının kaynağını saptamak için şikayetin başlangıcı, süresi ve hangi durumlarda arttığının değerlendirilmesi gerekir. Özellikle sabahları belirginleşen; hapşırma, burun kaşıntısı ve gözlerde sulanmayla birlikte olan tıkanıklık alerjik riniti düşündürür. Yüzde basınç hissi, koku kaybı ve koyu renkli burun akıntısı ise sinüzit açısından önemlidir. Bunun dışında burun eti büyümesi, burun eğriliği, polipler ve kapalı ortamlardaki alerjenler de tıkanıklığa yol açabilir.

ne zaman doktora başvurmalı ve tedavi seçenekleri:

Tek taraflı, sürekli veya giderek kötüleşen tıkanıklıkların ihmal edilmemesi gerekiyor; bu tür durumlarda KBB muayenesi ile nedenin aydınlatılması önem taşıyor. Tedavi, tıkanıklığa yol açan etmene göre planlanıyor; bazı olgularda ilaç tedavisi ve yaşam ortamında alerjenden korunma yeterli olurken, burun eğriliği veya ileri derecede burun eti büyümesi gibi yapısal sorunlarda cerrahi seçenekler gündeme gelebilir.

Öte yandan, burun açıcı spreylerin kontrolsüz ve uzun süreli kullanımı zamanla tıkanıklığın artmasına neden olabileceği için tedavinin uzman hekim tarafından planlanması önem arz ediyor. Erken değerlendirme ve doğru tanı konması, yaşam kalitesini korumak ve gereksiz uygulamalardan kaçınmak açısından kritik rol oynuyor.

MEDLİNE ADANA HASTANESİ KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI UZMANI DR. MURAT ARSLANHAN