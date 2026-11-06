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Köy okulunda yas: öğretmenlerin öldürülmesi sonrası derslere ara

Afyonkarahisar İhsaniye'de öldürülen öğretmenlerin görev yaptığı Yukarıtandır Ortaokulu, köydeki yasa bağlı olarak ve güvenlik endişeleriyle bir gün eğitime ara verdi.

GİRİŞ: 06 Kasım 2026 - 10:13

GÜNCELLEME: 06 Kasım 2026 - 10:14

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Köy okulunda yas: öğretmenlerin öldürülmesi sonrası derslere ara

Olayın özeti:

Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesinde dün akşam saatlerinde meydana gelen silahlı saldırıda ilk hedef olduğu belirtilen S.P., kent merkezindeki Orhangazi Mahallesi’nden araca binmeye çalışırken pompalı tüfekle vuruldu. Ağır yaralanan S.P. tedavi altına alındı ve sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Saldırganın ardından araçla İhsaniye’ye bağlı köylere gittiği ve yol üzerinde seyir halindeki kişilere ateş açtığı; saldırıda Ahmet Uzel (57), Bekir Toprak (50), Noman Toprak (56), Seydi Ahmet Aydoğmuş (73), Satı Aydoğmuş (68), İsmail Şen (61), Hilal Mete (31) ve Ayşe Sena Demir (46) adlı sekiz kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Okulda ara verildi:

Öldürülenler arasında yer alan ve Yukarıtandır Ortaokulu’nda görev yapan öğretmenler Hilal Mete ve Ayşe Sena Demir’in yaşamını yitirmesi köyde derin bir yasa neden oldu. Olayın ardından okulda eğitime geçici olarak bir gün ara verildi ve öğrenciler ders başı yapamadı.

Okulun kapatılma kararı, köydeki ailelerin ve öğrencilerin yaşadığı sarsıntı ve güvenlik endişeleri sebebiyle alındı. Aileler, öğretmenlerin hem eğitim hem de günlük yaşam içindeki yakın komşuları olduklarını vurgulayarak, kaybın köy üzerinde yarattığı etkiyi anlattı.

Köy sakinlerinin tepkisi:

Köy sakinlerinden Abdullah Ardıç, İhlas Haber Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada yaşananları "Hiç ummadığımız bir olay gerçekleşti. 3 öğretmenimiz saldırıya uğradı. İkisi öldürüldü. Acılıyız" sözleriyle özetledi ve öğrencilerin öğretmenlerini ağladıklarını söyledi. Ardıç, saldırgan için köylülerin görüşünü aktarıp "dengesiz sapığın birisi bu olaya kalkışmış" ifadesini kullandı.

Bir diğer köy sakini ve öğrenci velisi Ümit Şahin ise olayın köydeki toplumsal dokuyu zedelediğini belirterek, saldırganın köyden olmadığını vurguladı. Şahin, olayın duyulmasının ardından köye koşarak gelenlerin ve çocukların büyük üzüntü yaşadığını anlattı. Ayrıca, edinilen bilgilere göre saldırganın öğretmenlerin araçlarını gasp etmeye çalıştığı ve bu sırada saldırıyı gerçekleştirdiği öne sürüldü.

Gelişmeler hakkında resmi makamların ve adli birimlerin nasıl bir yol izleyeceğine dair bilgi kaynaklarda yer almaya devam ediyor.

YUKARITANDIR ORTAOKULU

YUKARITANDIR ORTAOKULU

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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