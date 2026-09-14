Köyceğiz'te pazar yerinde elektrik çarpması sonucu esnaf hayatını kaybetti

Olayın ayrıntıları

Muğla'nın Köyceğiz ilçesi Toparlar Mahallesi'nde meydana gelen olayda, baharatçılık yapan ve pazar esnafı olan 57 yaşındaki Ramazan Arslan henüz belirlenemeyen bir nedenle elektrik akımına kapıldı.

Müdahale ve belirsizlik

Olay sonrası yapılan ilk müdahalelere rağmen Arslan kurtarılamadı. Kazanın kesin nedeni henüz açıklanmadı; yetkililer ve yakın çevre olaya ilişkin soruşturma ve inceleme başlattı.

Cenaze töreni ve tepkiler

Arslan'ın ölümü, ailesi, yakınları ile esnaf arkadaşları ve sevenleri arasında derin üzüntüye neden oldu. Cenaze, evinin önünde kılınan namazın ardından Toparlar Mahallesi Türbe Mezarlığı'nda toprağa verildi.

KÖYCEĞİZ’DE ELEKTRİK AKIMINA KAPILAN ARSLAN, VEFAT ETTİ