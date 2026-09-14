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Düzce’de hatırası yaşatıldı: Kızılay gönüllüsü Mehmet Arif Kıdıman için mevlit

Suriye'de 2020'de insani yardım görevi sırasında şehit olan Mehmet Arif Kıdıman, Düzce'de mezarı başında ve aile evinde düzenlenen dualarla anıldı.

GİRİŞ: 14 Eylül 2026 - 15:48

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Düzce’de hatırası yaşatıldı: Kızılay gönüllüsü Mehmet Arif Kıdıman için mevlit

anma programı dua ve mevlitle sürdü:

Düzce'de düzenlenen anma etkinlikleri, 2020 yılında Suriye'de yürüttüğü insani yardım faaliyeti sırasında şehit düşen Mehmet Arif Kıdımanın anısını yaşatmak amacıyla gerçekleştirildi. Programın ilk aşamasında şehidin kabri ziyaret edilerek Kur'an-ı Kerim okundu ve ruhu için dualar yapıldı.

şehit yakınlarında mevlid programı:

Kıdıman'ın ailesinin evinde devam eden bölümde Mevlid-i Şerif okundu, katılımcılar birlikte dua ederek şehidin anısını yad etti. Törene Düzce Vali Yardımcısı Dr. Ömer Yılmaz, Kızılay Düzce Şube Başkanı Halil Aydın, Kızılay temsilcileri ve Kıdıman ailesi katıldı.

Kızılay'ın mesajı ve anmanın önemi:

Kızılay tarafından düzenlenen anma programında, Kıdımanın hatırasının yaşatılmasının yanı sıra insani yardım faaliyetleri sırasında hayatını kaybeden gönüllü ve çalışanların fedakârlıkları vurgulandı. Yetkililer, bu tür anmaların hem aileye destek hem de toplumda insani yardım çalışmalarına verilen değerin hatırlatılması bakımından önemli olduğunu belirtti.

Program, şehide duyulan rahmet, minnet ve saygının ifade edilmesiyle sona erdi; katılımcılar, Kıdıman ve benzeri görevler sırasında yaşamını yitirenlerin emanetine sahip çıkılacağının altını çizdi.

SURİYE’DE 2020 YILINDA YÜRÜTTÜĞÜ İNSANİ YARDIM FAALİYETİ SIRASINDA ŞEHİT OLAN MEHMET ARİF KIDIMAN...

SURİYE’DE 2020 YILINDA YÜRÜTTÜĞÜ İNSANİ YARDIM FAALİYETİ SIRASINDA ŞEHİT OLAN MEHMET ARİF KIDIMAN, VEFATININ YIL DÖNÜMÜNDE DÜZCE’DE DÜZENLENEN PROGRAMLARLA ANILDI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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