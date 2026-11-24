kula'da 24 Kasım Öğretmenler Günü törenleri kent meydanında başladı

Kula ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü anma programı, Kent Meydanı'ndaki Atatürk Anıtına çelenk sunulmasıyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören, 4 Eylül Ahmet ve Sabahat Özmen Ortaokulu tarafından hazırlanan etkinlikle devam etti.

konuşmalar ve mesleğin önemi:

Kula İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Taşçı, programda yaptığı konuşmada öğretmenliğin yalnızca bilgi aktarmak olmadığını; geleceğin temellerini atan, öğrencilerin kişilik ve bakış açılarını şekillendiren bir görev olduğunu vurguladı. Taşçı, öğretmenlerin görevlerini büyük bir özveri ve fedakârlıkla yerine getirdiklerini belirterek tüm öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü kutladı. Program sırasında Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in 24 Kasım mesajı da katılımcılara iletildi.

takdir, ödüller ve gösteriler:

Günün anısına emekliye ayrılan öğretmenlere hizmet şeref belgeleri takdim edilirken, çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüller verildi. Öğretmenler ve öğrenciler tarafından hazırlanan oratoryo, tiyatro gösterileri ve mini konser katılımcıların beğenisini topladı. İzleyicilerin ilgiyle takip ettiği gösteriler programın son bölümünü oluşturdu ve etkinlik düzenlenen törenle sona erdi.

Programa Kula Kaymakamı Talha Altuntaş, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Celalettin Şahbaz, İlçe Emniyet Amiri Ayhan Camcı, ilçe milli eğitim yetkilileri, siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Tören, ilçede eğitim emekçilerine yönelik vefa ve takdiri öne çıkaran bir gündü.

MANİSA’NIN KULA İLÇESİNDE 24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ DOLAYISIYLA DÜZENLENEN PROGRAMDA ÖĞRETMENLER, GÜNÜN ANLAM VE ÖNEMİNE YÖNELİK ETKİNLİKLERLE KUTLANDI.