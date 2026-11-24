Kars’ta 24 Kasım Öğretmenler Günü törenleri tamamlandı

Kars’ta 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen program, Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı’na İl Milli Eğitim Müdürlüğü çelenginin sunulmasıyla başladı. Çelenk sunumunun ardından saygı duruşu yapıldı ve İstiklal Marşı okundu. Törenler daha sonra İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonu’nda yapılan kutlama programıyla sürdü.

Program akışı ve etkinlikler:

Konferans salonundaki etkinlik, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile açıldı. Programda mesleğe yeni başlayan öğretmenler adına konuşmalar yapıldı, bir öğretmen anısı paylaşıldı ve şiirler okundu. Mesleğe yeni başlayan öğretmenler için ant içme töreni düzenlenirken, emekli öğretmenlere Hizmet Şeref Belgeleri takdim edildi. Ayrıca düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüller verildi ve Türk Halk Müziği korosunun seslendirdiği eserler programı renklendirdi.

Etkinlik boyunca kurumların hazırladığı sinevizyon gösterimi izlendi; bu gösterim öğretmenlerin sınıf içindeki emeğini ve eğitim camiasının gündelik çalışmalarını görselleştirdi.

Vali ve il milli eğitim müdürünün mesajları:

Kars İl Milli Eğitim Müdürü Vasıf Munis, 2026-2027 eğitim öğretim yılı verilerini paylaşarak şehrin eğitim kadrosunu özetledi: resmi ve özel toplam 624 okul, 4 bin 656 öğretmen ve 56 bin 50 öğrenci ile büyük bir eğitim ailesi olduklarını söyledi. Munis, bu sayıların her birinin bir çocuğun hayali ve bir ailenin umudu olduğunu belirterek, Kars’ın merkezinden en uzak köyüne kadar aynı inançla çalışıldığını vurguladı. Ayrıca Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli perspektifinden, eğitimin yalnızca bilgi aktarmak olmadığını; erdem, sorumluluk ve üretkenlik gibi değerleri de hedeflediklerini ifade etti.

Programda konuşan Kars Valisi Ziya Polat, öğretmenliği sadece meslek olarak görmenin eksik olduğunu dile getirerek, öğretmenlerin toplumun geleceğinin şekillenmesinde oynadığı rolü şu sözlerle özetledi: "Öğretmenlik, sadece bir meslek değil; insanın geleceğine dokunan, bir milletin istikbalini yoğuran, nesilleri aydınlığa taşıyan ulvi bir davadır." Polat, öğretmenin hem bilgi hem de vicdan rehberi olduğunu, bazen nasihat bazen şefkat sunduğunu ve pek çok insanın hayatında unutulmaz izler bırakan kişilerden biri olduğunu kaydetti.

Vali Polat konuşmasında öğretmenlerin fedakârlığına dikkat çekti; zor kış koşullarında ve uzun yolculuklarla karşılaşılan günlerde bile sınıf kapısını heyecanla açan eğitim emekçilerinin emeğinin bir başarı tablosuna sığdırılamayacağını belirtti.

Programın sonunda katılımcılara teşekkür edildi ve törenler etkinliklerin tamamlanmasıyla sona erdi.

Programa; Vali Ziya Polat, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Kadir Çelik, Belediye Başkanı Prof. Dr. Ötüken Senger, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Engin Kılıç, AK Parti İl Başkanı Muammer Sancar, kurum ve daire amirleri, öğretmenler ile öğrenciler katıldı.

KARS’TA 24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ ETKİNLİĞİ(KARS-İHA)