Kuvvetli yağış kapıda: Tunceli'de gök gürültülü sağanak bekleniyor

Kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji tarafından yapılan son değerlendirmelere göre 01.10.2026 Perşembe sabah saatlerinden itibaren Tunceli ve çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenmektedir. Uyarıda, yağışların ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi riskleri artırabileceğine dikkat çekildi.

Beklenen etkiler:

Meteoroloji açıklamasında belirtilen olumsuzluklar arasında ani sel, su baskını, dere taşkını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgarın yer aldığı vurgulandı. Bu etkiler özellikle eğimli ve su toplayan bölgelerde ile dere yataklarında artan tehlike anlamına gelmektedir.

Alınması gereken önlemler:

Yetkililer, vatandaşların sel riski taşıyan alanlardan ve dere yataklarından uzak durması, sürücülerin su birikintilerinden geçmemesi, gevşek eşyaların sabitlenmesi ve ulaşım planlarını tedbirli şekilde yapması gerektiğini belirtiyor. Ayrıca yerel uyarıların ve Meteoroloji duyurularının takip edilmesi önem arz etmektedir.

Kaynak: Meteoroloji

METEOROLOJİ, TUNCELİ İÇİN SAĞANAK YAĞIŞ UYARISINDA BULUNDU.