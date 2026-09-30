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Bursalı Aslı Salım'dan dünya üçüncülüğü: gençlerde bronz sevinci

İtalya'daki 2026 kick boks dünya şampiyonası'nda 50 kilo genç bayanlar light contact'ta bronz madalya kazanan Aslı Salım, Bursa'da coşkuyla karşılandı.

GİRİŞ: 30 Eylül 2026 - 17:39

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Bursalı Aslı Salım'dan dünya üçüncülüğü: gençlerde bronz sevinci

Aslı Salım 2026 kick boks dünya şampiyonasında bronz madalya kazandı

İtalya'da düzenlenen 2026 Kick Boks Dünya Şampiyonasında 50 kilo Genç Bayanlar Light Contact kategorisinde mücadele eden Bursalı sporcu Aslı Salım, turnuvayı dünya üçüncüsü olarak tamamladı. Genç sporcunun elde ettiği bronz madalya Türkiye'ye kürsüde bir başarı daha kazandırdı.

şampiyona ve performansı:

Salım, küçük yaşlardan itibaren kick boks eğitimi aldı ve uzun süreli hazırlık süreçlerinin meyvesini bu şampiyonada topladı. Organizasyon boyunca sergilediği teknik ve dayanıklılıkla dikkat çeken sporcu, final aşamasına kadar yükselerek kürsüye çıkmayı başardı. Yarıştığı 50 kilo Genç Bayanlar Light Contact kategorisindeki derecesi, genç yaş kategorilerinde Türkiye'nin uluslararası alandaki varlığını göstermesi açısından önem taşıyor.

bursa'da coşkulu karşılama:

Şampiyona sonrası Bursa'ya dönen Aslı Salım'ı, Kesgin Spor Kulübü ailesi, antrenörleri, yakınları ve sevenleri kulüp önünde coşkuyla karşıladı. Karşılama töreninde sporcuya çiçekler takdim edilirken başarı birlikte kutlandı ve destek mesajları yinelendi.

Genç sporcunun hedefi, ilerleyen organizasyonlarda daha üst sıralara yükselmek olarak belirtildi. Ailesi ve antrenörlerinin desteğiyle çalışmalarına devam edecek olan Aslı Salım, ulusal ve uluslararası müsabakalarda Türkiye'yi temsil etmeyi sürdürecek.

İTALYA’DA DÜZENLENEN 2026 KİCK BOKS DÜNYA ŞAMPİYONASI’NDA 50 KİLO GENÇ BAYANLAR LİGHT CONTACT...

İTALYA’DA DÜZENLENEN 2026 KİCK BOKS DÜNYA ŞAMPİYONASI’NDA 50 KİLO GENÇ BAYANLAR LİGHT CONTACT KATEGORİSİNDE MÜCADELE EDEN BURSALI SPORCU ASLI SALIM, DÜNYA ÜÇÜNCÜSÜ OLARAK BRONZ MADALYA KAZANDI. SALIM, BURSA’YA DÖNÜŞÜNDE KULÜBÜ VE SEVENLERİ TARAFINDAN COŞKUYLA KARŞILANDI.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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