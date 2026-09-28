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Liderlikte yeni yüzler: 100 genç kadın Zorlu Enerji ile güçlendi

Zorlu Enerji'nin 'Liderlikte Kadın Yüzü' programı 18-35 yaş arası 100 genç kadına 5 ay süren eğitim, mentörlük ve dayanışma ağı sunarak potansiyellerini görünür kıldı.

GİRİŞ: 28 Eylül 2026 - 09:54

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Liderlikte yeni yüzler: 100 genç kadın Zorlu Enerji ile güçlendi

Programın tamamlanması ve hedefleri:

Zorlu Enerji öncülüğünde hayata geçirilen Liderlikte Kadın Yüzü programının ilk dönemi tamamlandı. Türkiye'nin dört bir yanından seçilen 18-35 yaş aralığındaki 100 genç kadın, Akıllı Hayat 2030 vizyonu ve Eşit Bi’Hayat yaklaşımı doğrultusunda beş ay süren bir eğitim ve mentörlük sürecine katıldı. Program, katılımcıların kişisel ve mesleki gelişimlerini desteklemeyi, liderlik potansiyellerini görünür kılmayı ve karar alma süreçlerine daha aktif katılımlarını sağlamayı amaçladı.

eğitim içerikleri ve oturum yapısı:

Program boyunca katılımcılar liderlik, öz farkındalık, finansal okuryazarlık, sürdürülebilirlik, girişimcilik, kişisel marka, kariyer gelişimi, müşteri deneyimi, inovasyon ve değişim gibi alanlarda eğitim aldı. Toplam 20 oturum düzenlendi; bunlar arasında 12 eğitim oturumu, akran öğrenimini öne çıkaran 4 kız kardeşlik buluşması ve ilham veren uygulamalı konuşmalar içeren 4 ilham buluşması yer aldı.

mentörlük süreçleri ve ölçülebilir sonuçlar:

Katılımcılar, farklı sektör ve deneyim alanlarından mentörlerle yürütülen süreçte toplam 405 birebir görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşmeler; kariyer hedeflerinin değerlendirilmesi, güçlü yönlerin keşfi ve katılımcılara özel yol haritalarının oluşturulması açısından fırsat sundu. Programın etkisini gösteren en somut veri, katılımcıların liderlik potansiyeline ilişkin algılarındaki değişimdi: başlangıçta ortalama 2,89 olan liderlik değerlendirmesi, program sonunda 4,16'ya yükseldi.

Zorlu Enerji CEO'su Elif Yener, programın genç kadınların liderlik becerilerini güçlendirme ve dayanışma alanları yaratma konusunda önemli çıktılar ürettiğini vurguladı. Yener, bilgi ve deneyimin yanı sıra rol modellerin, dayanışmanın ve gelişimi destekleyen alanların açılmasının da liderlik gelişiminde kritik olduğunu belirtti.

Program katılımcıları; aldıkları eğitimler, mentör görüşmeleri ve akran destekli buluşmalar sayesinde kariyer yol haritalarını netleştirme, kişisel markalarını güçlendirme ve liderlik potansiyellerini daha görünür kılma imkânı buldu. Elde edilen sonuçlar, benzer girişimlerin genç kadınların iş yaşamında ve toplumda daha etkin yer almasına katkı sağlayabileceğini gösteriyor.

Programın tamamlanması, Zorlu Enerji'nin genç kadınların yetkinliklerinin artırılmasına yönelik çalışmalarını sürdürme taahhüdünü de yeniden ortaya koydu. Katılımcılar arasındaki güçlü iletişim ağı ve deneyim paylaşımı, edinilen kazanımların kalıcılığını destekleyecek unsurlar olarak öne çıkıyor.

ZORLU ENERJİ CEO’SU ELİF YENER

ZORLU ENERJİ CEO’SU ELİF YENER

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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