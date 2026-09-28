yozgat battal köyünde pancar hasadı: altı aylık emeğin hasadı tarlalarda başladı

hasat başladı

Yozgat’ta şeker pancarı hasadı başladı. Kentin Battal köyünde tarlalara giren çiftçiler, yaklaşık 6 aylık emeğin ürününü sökmeye başladı. Üreticiler, ekim sonrası sulama, gübreleme ve ilaçlama sürecinin ardından bu sezonki verimden memnun olduklarını söylüyor.

Tarlalardaki çalışmalar dron kamerasıyla görüntülendi; hava ve toprak koşullarının izlenmesi hasat sürecinde ayrıca kayıt altına alındı.

üretim süreci ve tarladaki durum:

Battal köyünde 300 dönüm alanda pancar üretimi yapan çiftçi Bekir Karaaslan da söküm çalışmalarına başladığını bildirdi. Karaaslan, pancar ekiminin yılın ilkbahar döneminde, "4. ayın 10’uyla 4. ayın 20’si arasında" yapıldığını, sonrasında sulama, gübreleme ve ilaçlama süreçlerinin takip edildiğini belirtti. Karaaslan, sökümün eylül ve ekim ortasına kadar sürdüğünü ifade etti.

Bu yıl bölgedeki yağışların geçen yıllara göre daha iyi olması, pancarın gelişimine olumlu yansıdı. Karaaslan tarlalardaki görünümü değerlendirirken ürünün bu nedenle daha iyi çıktığını aktardı.

çiftçinin beklentisi ve fiyat endişesi:

Karaaslan, hasadın başladığını ve önümüzdeki günlerde devam edeceğini söyleyerek, “Bu sene yağmur aldığımızdan dolayı biraz pancarımız daha güzel çıktı” dedi. Üreticiler elde ettikleri ürünün pazarlanması ve alım fiyatına ilişkin belirsizlikten söz ediyor.

Karaaslan, çiftçilerin en önemli sorununun fiyat olduğunu vurgulayarak, şu anda söküm yaptıklarını ancak fiyatın henüz belirlenmediğini aktardı ve yetkililerden iyi bir fiyat talep etti: çiftçinin yüzünü güldürecek bir fiyat belirlenmesi beklentisi sürüyor.

Hasat, bölge çiftçilerinin aylardır süren emeğinin sonucunu verirken, tarla görüntüleri ve dron kaydı gelecek değerlendirmeler için belge niteliği taşıyor.

YOZGAT’TA 6 AYLIK EMEĞİN HASADI BAŞLADI: PANCARLAR TARLADAN ÇIKIYOR