Malatya Yeşilyurt Spor'dan farklı galibiyet: Adanaspor'u 8-0 mağlup etti

Malatya Yeşilyurt Spor sahasında Adanaspor'u 8-0 yendi

Malatya Yeşilyurt Spor, TFF 3. Lig 3. Grup'un 4. haftasında evinde ağırladığı Adanaspor'u etkili bir oyunla 8-0 mağlup etti. Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanan karşılaşma, sarı-kırmızılı ekip için skor ve moral anlamında net bir galibiyetle sonuçlandı.

Mücadele detayları:

Karşılaşmada gol perdesini açan isimlerinden biri olan Tayyip Kanarya, penaltıdan 14., 24. ve 34. dakikalarda fileleri havalandırdı. Ev sahibinin diğer golleri ise 23. dakikada Aykut Sarıdoğan, 49. dakikada Yiğit Ulaş, 64. dakikada Enes Nalbantoğlu, 69. dakikada Ümitcan Ekşi ve 80. dakikada Fadıl Kocaoğlu'ndan geldi. İlk yarıda elde edilen erken üstünlük, Malatya ekibine ikinci yarıda da kontrolü tamamen bırakmama imkânı sağladı.

Ligdeki konum ve maçın önemi:

Bu sonuçla Malatya Yeşilyurt Spor, ligde oynadığı dört karşılaşmadan da galip ayrılarak puanını 12'ye yükseltti. Sarı-kırmızılı ekip sezonun ilk haftasında Diyarbekirspor'u 1-0, ikinci haftada Kırıkkale FK'yı 3-1, üçüncü haftada ise Osmaniyespor Futbol Kulübü'nü 1-0 mağlup etmişti.

Farklı skor, takımın hücumdaki etkinliğini ve maç içinde ortaya koyduğu disiplinli oyunu gösterirken, Adanaspor karşısındaki bu net galibiyet Malatya temsilcisinin ligdeki iddiasını güçlendirdi.

MALATYA YEŞİLYURT SPOR, ADANASPOR’U 8-0 MAĞLUP ETTİ