Maliyetin gölgesinde birlik çağrısı: ADÜ'de 'Terörsüz Türkiye' ilk dersinde

Adnan Menderes Üniversitesi'nde akademik yılın ilk dersi

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) yeni akademik yılın açılışını, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın belirlediği tema doğrultusunda "İlk Ders: Terörsüz Türkiye" söyleşisi ile yaptı. Program, Atatürk Kongre Merkezi Aydın Bey Salonu'nda düzenlendi ve ADÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Kent ile güvenlik ve terör uzmanı Emekli İstihbarat Albayı Coşkun Başbuğ konuşmacı olarak yer aldı.

rektör kent'in açılış vurgusu:

Rektör Prof. Dr. Bülent Kent, dersin yalnızca akademik bir zorunluluk değil, ülkenin iç huzuru ve geleceği açısından taşıdığı anlam nedeniyle seçildiğini belirtti. Kent, Türkiye'nin ikinci yüzyıl hedefi bağlamında dış politikadaki gücün iç huzur, güven ve toplumsal birlikle doğrudan ilişkili olduğunu vurguladı. Üniversitelerin bilgi üretiminin yanı sıra toplumsal değerleri korumada ve geleceği inşa etmede sorumluluğu olduğuna dikkat çekti ve "Terörsüz Türkiye, Güçlü Türkiye, Büyük Türkiye" idealiyle çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

başbuğ'un değerlendirmesi ve maliyet vurgusu:

Güvenlik uzmanı Coşkun Başbuğ konuşmasında terörle mücadelede toplumsal dayanışmanın önemini öne çıkardı. Başbuğ, geçmişte farklılıkların ayrıştırma amacıyla kullanıldığını, Anadolu insanının zorluklar karşısında birleştiğini ifade etti ve bu dokunun kolayca parçalanamayacağını savundu.

Söyleşide öne çıkan noktalardan biri, terörle mücadelenin ekonomik boyutuna ilişkin paylaşılan rakam oldu. Başbuğ, Türkiye'nin terörle mücadele için yıllar içinde harcadığı tutarın 2,5 trilyon dolar olduğunu söyledi ve bu kaynağın ülkenin kalkınmasına aktarılsaydı yaratacağı imkanları tartıştı. Başbuğ, devletin bir operasyon için altyapı, araç, yakıt, hava desteği ve cephane gibi kalemlere yaptıkları harcamaları örnek göstererek bu miktarın toplumun ödediği vergilerden karşılandığını vurguladı: "2,5 trilyon doları biz maalesef mücadele adına sokağa attık."

Başbuğ ayrıca, devletin son yıllarda yürüttüğü operasyonlardan Fırat Kalkanı Harekatı'nı kritik bir dönüm noktası olarak değerlendirdi. Harekatın başladığı tarih olan 24 Ağustosı işaret ederek, sürecin bölgesel dengeler bakımından önemli sonuçlar doğurduğunu belirtti ve operasyonun uzun vadede yankıları olacağını savundu.

sonuç ve çağrı:

Söyleşi, terörle mücadelenin askeri ve ekonomik boyutlarının tartışılmasının yanı sıra toplumsal birlik ve birlikte hareket etme gerekliliği mesajıyla sonlandı. Hem Rektör Kent hem de Başbuğ, üniversitenin bu tür programlarla toplumun geleceğine katkı sağlama ve gençleri bilinçlendirme sorumluluğuna dikkat çekti. Konuşmacılar, ekonomik maliyetlerin ve yaşanan acıların ülkenin kalkınma hedefleriyle doğrudan ilişkilendirilebileceğini belirterek, birlik içinde hareket etmenin önemini bir kez daha vurguladılar.

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ'NDE (ADÜ) YENİ AKADEMİK YILIN İLK DERSİ, 'TERÖRSÜZ TÜRKİYE' TEMASIYLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ.