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Şirketler Bursa'da ekip ruhunu yarışa taşıyor

13. Eker I Run 3-4 Ekim'de Bursa'da gerçekleştirilecek; kurum takımları 42K, 15K, 5K ve özel koşularla katılacak, amaç ekip ruhunu güçlendirmek.

GİRİŞ: 28 Eylül 2026 - 15:27

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Şirketler Bursa'da ekip ruhunu yarışa taşıyor

etkinlik hakkında

Eker Süt Ürünleri tarafından 2014 yılından bu yana düzenlenen Eker I Run, 13. yılında da binlerce koşucuyu Bursa'da bir araya getiriyor. "Koşmak Gerek" mottosuyla 3-4 Ekim tarihlerinde yapılacak organizasyon, profesyonel sporcuların yanı sıra koşuya ilgi duyan herkesi hedefliyor ve kurumların oluşturduğu takımların parkurlarda yer almasına olanak tanıyor.

kurumsal katılımın önemi:

Etkinlik, çalışanların birlikte hareket ederek sağlıklı yaşama adım atmasını sağlıyor. Farklı departmanlardan çalışma arkadaşlarını aynı takımda buluşturan kurumsal koşu deneyimi, ekip ruhunu ve kurum içi iletişimi güçlendirirken parkurlarda şirketler arasında keyifli bir rekabet de yaratıyor. Geçen yıl organizasyonda 93 kurumsal takım ve 1.649 çalışan yer aldı; bu yıl daha fazla kurumun katılması hedefleniyor.

kurumlar için avantajlar ve kayıt:

Kurumsal takımlar hem bireysel hedeflerini gerçekleştirme hem de kurumlarını takım halinde temsil etme fırsatı buluyor. Parkurlarda öne çıkan ilk üç kurumsal takıma ödül töreninde kupa veriliyor ve kurumsal kayıt yaptıran ekipler için indirimli kayıt avantajı sunuluyor. Kurumların ekiplerini oluşturarak etkinliğe dahil olması için kayıtların ekerkosu.com üzerinden yapılması planlanıyor.

parkurlar ve festival programı:

13. Eker I Run kapsamında 42K Maratonu ile 15K ve 5K yarışlarının yanı sıra Özel Sporcular Koşusu ve 6-12 yaş arası çocukların katılacağı "Minik Adımlar" koşuları yer alacak. Organizasyon 3 Ekim'de Hüdavendigar Parkı'nda düzenlenecek Shake Out Run ve 'Köpeğin İle Koş' etkinlikleriyle başlayacak, 4 Ekim'de farklı parkurlarda devam edecek.

4 Ekim günü Eker Meydan'da kurulacak festival alanında dans gösterileri, DJ performansları ve sponsor markaların aktiviteleri katılımcılarla buluşacak. Etkinlik aynı zamanda hem spor hem de açık hava festivali atmosferi sunmayı amaçlıyor.

Organizasyon, Eker Süt Ürünleri ev sahipliğinde; Bursa Büyükşehir Belediyesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Atletizm Federasyonu, Kültür ve Turizm Bakanlığı Uludağ Alan Başkanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği nin resmi partnerliğiyle gerçekleştiriliyor.

13. EKER I RUN, &quot;KOŞMAK GEREK&quot; TEMASIYLA 3-4 EKİM TARİHLERİNDE BURSA&#039;DA GERÇEKLEŞTİRİLECEK. 13....

13. EKER I RUN, "KOŞMAK GEREK" TEMASIYLA 3-4 EKİM TARİHLERİNDE BURSA'DA GERÇEKLEŞTİRİLECEK. 13. EKER I RUN, GEÇMİŞ YILLARDA OLDUĞU GİBİ PROFESYONEL SPORCULARLA BİRLİKTE KOŞUYA İLGİ DUYAN HERKESİN KATILIMIYLA YAPILACAK.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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