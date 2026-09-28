Uşak'ta kitap rüzgarı: valisi Serdar Kartal fuarı gezdi

Uşak kitap fuarına ziyaret

Uşak Valisi Serdar Kartal, Belediye Başkan Vekili Hatice Terekeci Özkan ile birlikte Uşak Belediyesi tarafından düzenlenen Uşak Kitap Fuarı'nı ziyaret etti.

Fuarda temaslar:

Vali Kartal, fuardaki stantları gezerek yayınevi temsilcileri ve kitapseverlerle bir araya geldi. Stantlarda yer alan kitapları inceleyip, fuarın işleyişi ve katılımcılar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Paylaşım ve teşekkür:

Kartal, resmi sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımda Kitapla, kültürle ve edebiyatla şehrimizin kültürel hayatına değer katan fuarın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. ifadelerine yer verdi.

UŞAK VALİSİ SERDAR KARTAL, BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ HATİCE TEREKECİ ÖZKAN İLE BİRLİKTE UŞAK KİTAP FUARINI ZİYARET ETTİ.