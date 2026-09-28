Okul öncesi minikler oyunla sıfır atık alışkanlığı edindi

sıfır atık eğitimi nasıl ilerledi:

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın 2026 Yılı Sıfır Atık Tema Planı çerçevesinde yürütülen 'Okullarda Sıfır Atık Ayı' etkinlikleri kapsamında Süleymanpaşa ilçesindeki Doğa Koleji, Aka Koleji ve Final Okulları'nda okul öncesi dönemdeki öğrencilere yönelik çevre eğitimi gerçekleştirdi. Etkinlikleri İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı organize etti.

oyun ve uygulamayla öğrenme:

Etkinliklerde çevre mühendisleri tarafından hazırlanan sıfır atık konulu videolar gösterildi ve sunumlar yaş gruplarına uygun biçimde sadeleştirildi. Çocukların dikkatini canlı tutmak için eğitimler oyunlar, drama ve uygulamalı atölye çalışmalarıyla desteklendi. Öğrencilerle birlikte renkli geri dönüşüm kutuları hazırlandı ve hangi atığın hangi kutuya atılacağı oyunlar aracılığıyla uygulamalı olarak anlatıldı. Bu yaklaşım, geri dönüşüm sürecinin kavranmasını kolaylaştırdı ve bilgilerin davranışa dönüştürülmesini hedefledi.

ödüller ve uzun vadeli hedefler:

Etkinliğin sonunda minik katılımcılara "Çevreci Çocuk" rozetleri ile sıfır atık ajandaları hediye edildi. Belediye, doğal kaynakların korunması, atıkların kaynağında ayrıştırılması ve geri dönüşüm alışkanlığının erken yaşta kazanılması hedefiyle benzer farkındalık çalışmalarını sürdürmeyi planlıyor. Uygulamalı eğitimlerin ailelere ve okul ortamına yansıtılmasıyla sürdürülebilir davranış değişiklikleri amaçlanıyor.

TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI’NIN 2026 YILI SIFIR ATIK TEMA PLANI KAPSAMINDA BELİRLENEN "OKULLARDA SIFIR ATIK AYI" DOLAYISIYLA SÜLEYMANPAŞA İLÇESİNDEKİ 3 OKULDA OKUL ÖNCESİ ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK ÇEVRE EĞİTİMİ DÜZENLEDİ.