Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden organ bağışına toplumsal çağrı

etkinlik ve amaç:

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi (MEAH) poliklinik girişinde Organ ve Doku Nakil Koordinatörlüğü tarafından kurulan farkındalık standı, Organ Bağışı Haftası kapsamında vatandaşları bilgilendirmek amacıyla hizmet verdi. Stand, ziyaretçilere organ bağışının hem bireysel hem de toplumsal açıdan taşıdığı önemi aktarmayı hedefledi.

başvurular ve bilgilendirme:

Etkinlikte organ bağışında bulunmak isteyen vatandaşlar başvuru formlarını doldurarak bağışçı kartlarını teslim aldı. Koordinatörlük ekibi, bağış sürecinin aşamalarını anlattı ve başvuruların e-Devlet üzerinden de yapılabildiği bilgisini paylaştı; bu sayede kayıt süreçlerinin erişilebilirliğinin artırılmasına vurgu yapıldı.

hedef ve toplumsal etki:

Hastane Başhekimi Prof. Dr. Ethem Acar ile hastane yönetimi de standı ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Etkinlikte, organ bağışının birden fazla kişiye yeniden yaşam umudu sunabileceği üzerinde duruldu ve toplumsal duyarlılığın artırılmasının, bağışın yaygınlaşması açısından kritik olduğu ifade edildi.

MUĞLA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ’NDE ORGAN BAĞIŞI HAFTASI KAPSAMINDA VATANDAŞLARIN ORGAN BAĞIŞI KONUSUNDA BİLİNÇLENDİRİLMESİ AMACIYLA FARKINDALIK STANDI KURULDU.