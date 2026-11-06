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Kütahya'da teşkilatın anısı yaşatıldı: Yusuf Sezai Sevil dualarla anıldı

Kütahya'da AK Parti teşkilatı, Merkez İlçe eski başkan yardımcısı Yusuf Sezai Sevil'i vefatının ilk yılında Akşemseddin Camii ve kabri başında dualarla andı.

GİRİŞ: 06 Kasım 2026 - 21:08

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Kütahya'da teşkilatın anısı yaşatıldı: Yusuf Sezai Sevil dualarla anıldı

Anma töreni gerçekleşti:

Kütahya'da AK Parti teşkilatlarının sevilen isimlerinden, önceki dönem AK Parti Merkez İlçe Başkan Yardımcısı Yusuf Sezai Sevil, vefatının birinci yılında düzenlenen törenle anıldı. 6 Kasım 2025'te hayatını kaybeden Sevil için Akşemseddin Camii'nde Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı ve dualar edildi.

Camide gerçekleştirilen programın ardından katılımcılar kabri başına geçerek dualarına burada devam etti. Tören boyunca Sevil'in teşkilata verdiği hizmetler ve geride bıraktığı hatıralar anıldı; anma programı teşkilat mensuplarının katılımıyla samimi bir ortamda sürdü.

Katılımcıların mesajları:

Programa AK Parti Kütahya Milletvekili Adil Biçer, önceki dönem Merkez İlçe Başkanı Murat Afşarünal ile çok sayıda teşkilat mensubu katıldı. Adil Biçer, vefatının birinci yıl dönümünde teşkilat mensuplarıyla birlikte Sevil'i rahmet ve dualarla andıklarını belirtti.

Murat Afşarünal ise Sevil için teşkilat açısından kıymetli bir isim olduğuna vurgu yaparak, vefatının üzerinden bir yıl geçmesine rağmen kendisini unutmadıklarını ifade etti ve Sevil'in hizmetlerinin unutulmayacağını söyledi. Afşarünal'ın sözleri arasında, Bizim için kıymetliydi, hizmetleri kıymetliydi. Allah gani gani rahmet eylesin ifadesi yer aldı.

Teşekkür ve başsağlığı:

AK Parti teşkilat mensupları ortak açıklamalarında Sevil'i rahmet ve minnetle andıklarını belirtti, ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileklerini iletti. Anma programı, katılımcıların duaları ve yapılan anmalarla sonlandırıldı.

KÜTAHYA&#039;DA AK PARTİ&#039;NİN SEVİLEN İSMİ VEFATININ BİRİNCİ YILINDA DUALARLA ANILDI

KÜTAHYA'DA AK PARTİ'NİN SEVİLEN İSMİ VEFATININ BİRİNCİ YILINDA DUALARLA ANILDI

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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