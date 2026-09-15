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Niğde'nin haftalık güvenlik bilançosu açıklandı

Niğde’de 7-13 Eylül 2026 tarihlerinde emniyet ve jandarma ekiplerinin çalışmaları sonucunda 283 kişi hakkında işlem başlatıldı, çok sayıda araç ve uyuşturucu ele geçirildi.

GİRİŞ: 15 Eylül 2026 - 15:26

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Niğde'nin haftalık güvenlik bilançosu açıklandı

Niğde'de 7-13 Eylül 2026 güvenlik raporu

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı, 7-13 Eylül 2026 tarihleri arasındaki asayiş, narkotik, terör, kaçakçılık ve trafik çalışmalarına dair verileri kamuoyuyla paylaştı. Yapılan operasyonlar ve denetimler kent genelinde çok yönlü bir güvenlik faaliyeti olarak yürütüldü.

operasyon ve yakalamalar:

Ekiplerin yürüttüğü çalışmalarda toplam 283 kişi hakkında işlem başlatıldı; bunlardan 5 kişi tutuklandı. Asayiş olaylarına yönelik aramalarda ele geçirilenler arasında 4 tabanca, 2 tabanca şarjörü, 2 tabanca fişeği, 1 boş kovan, 1 av tüfeği, 14 av tüfeği fişeği ve 1 motosiklet bulunuyor. Ayrıca çeşitli suçlardan aranan 38 kişi ekiplerce yakalandı.

Narkotik operasyonlarında 36 şüpheli yakalanırken, bu soruşturmalarda 5 kişi tutuklandı. Operasyonlarda ele geçirilen maddeler arasında 466,80 gram uyuşturucu madde, 1.126 adet sentetik ecza ve 6 kök kenevir bitkisi yer alıyor.

Terörle mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda 2 kişi tutuklandı. Kaçakçılık ve organize suçlara yönelik soruşturmalarda 2 şüpheli yakalandı ve bu çerçevede 1 kişi tutuklandı. Göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında ise 12 yabancı uyruklu kişi hakkında yasal işlem başlatılarak Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.

Olay Yeri İnceleme ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar neticesinde; 2 narkotik, 2 adet 6136 Sayılı Kanun’a muhalefet, 1 kasten yaralama ve 1 hırsızlık olmak üzere toplam 6 olay vücut izlerinden aydınlatıldı. Olaylarla bağlantılı 5 şüphelinin kimliği tespit edildi.

trafik denetimleri:

Trafik ekipleri bir haftalık denetimlerde 31.217 araç ve sürücüyü kontrol etti. İhlal tespit edilenler arasında 182 motosiklet sürücüsünün de bulunduğu toplam 1.770 kişiye cezai işlem uygulandı. Denetimler sonucunda 20'si motosiklet olmak üzere toplam 149 araç trafikten men edildi.

Sivil ekipler ve Kent Güvenliği Yönetim Sistemi üzerinden yapılan ek kontrollerde ise 468 araç ve sürücüsü denetlendi; ihlal tespit edilenler arasında 33 motosiklet olmak üzere toplam 465 araç ve sürücüye cezai işlem uygulandı.

Paylaşılan veriler, kent genelinde asayiş ve trafik güvenliğinin sağlanmasına yönelik çok yönlü çalışmaların devam ettiğini gösteriyor.

NİĞDE’NİN BİR HAFTALIK GÜVENLİK VERİLERİ PAYLAŞILDI

NİĞDE’NİN BİR HAFTALIK GÜVENLİK VERİLERİ PAYLAŞILDI

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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