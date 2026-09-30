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Şanlıurfa'da teknoloji rüzgârı: gençler TEKNOFEST Güneydoğu'da projelerini sergiliyor

TEKNOFEST Güneydoğu Şanlıurfa'da başladı; gençler projelerini sergilerken Mehmet Tahmazoğlu ve T3 Vakfı Başkanı Selçuk Bayraktar takımları ziyaret etti.

GİRİŞ: 30 Eylül 2026 - 16:48

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Şanlıurfa'da teknoloji rüzgârı: gençler TEKNOFEST Güneydoğu'da projelerini sergiliyor

TEKNOFEST Güneydoğu alanında yoğun ilgi:

Şanlıurfa'da başlayan TEKNOFEST Güneydoğu, teknoloji ve inovasyon odağında gençlerin buluşma noktası oldu. Festival, yarışmalar, sergiler, bilimsel etkinlikler ve çeşitli gösterilerle geniş bir program sunuyor. Farklı kategorilerde yarışan takımlar geliştirdikleri projeleri ziyaretçilere tanıtarak sahne alıyor.

Şahinbey Belediyesi'nin destek verdiği takımlar da organizasyonda yer aldı; bu katılım, yerel yönetimin gençlerin üretim süreçlerine verdiği desteğin somut bir göstergesi olarak öne çıkıyor. Stantlarda yoğun bir hazırlık ve takım ruhu dikkat çekti.

Yerel yöneticiler projelerle buluştu:

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, festival alanında desteklediği takımları ziyaret ederek ekiplerle bir araya geldi ve başarı dileklerini iletti. Tahmazoğlu'na T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar da eşlik ederek katılımcılarla sohbet etti ve projeleri yakından inceledi.

Tahmazoğlu, gençlerin teknolojiye olan ilgisini ve ortaya koydukları projelerin önemini vurgulayarak herkesi bu coşkuya ortak olmaya davet etti.

Gençlik, inovasyon ve toplumsal etki:

TEKNOFEST Güneydoğu; yarışmalardan sergilere, atölye çalışmaları ve gösterilere kadar çok sayıda etkinlikle gençlerin yeteneklerini sergilemesine olanak tanıyor. Festival, katılımcılar için yeni bağlantılar kurma, deneyim paylaşma ve projelerini geniş kitlelere ulaştırma açısından önemli bir platform olarak değerlendiriliyor.

ŞAHİNBEY BELEDİYE BAŞKANI MEHMET TAHMAZOĞLU, TEKNOFEST GÜNEYDOĞU’NUN BAŞLAMASIYLA BİRLİKTE...

ŞAHİNBEY BELEDİYE BAŞKANI MEHMET TAHMAZOĞLU, TEKNOFEST GÜNEYDOĞU’NUN BAŞLAMASIYLA BİRLİKTE GENÇLERİN TEKNOLOJİ HEYECANINA ORTAK OLMAK İSTEYEN HERKESİ FESTİVALE DAVET ETTİ.

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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