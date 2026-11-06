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Saray'da öğretmenlere yönelik beş günlük stem eğitimi tamamlandı

Tekirdağ Saray'da 2-6 Kasım tarihlerinde, 25 öğretmenin katılımıyla gerçekleştirilen Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamındaki beş günlük STEM kursu tamamlandı.

GİRİŞ: 06 Kasım 2026 - 19:26

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Saray'da öğretmenlere yönelik beş günlük stem eğitimi tamamlandı

Beş günlük STEM temel seviye kursu tamamlandı

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde, öğretmenlerin mesleki yeterliklerini artırmak ve yenilikçi eğitim yöntemlerini sınıflara taşımak amacıyla düzenlenen kurs başarıyla sona erdi. Program, eğitimde uygulamalı yaklaşımların güçlendirilmesi hedefiyle kurgulandı.

Eğitim programı ve katılımcılar:

Eğitim 2-6 Kasım tarihleri arasında İhsan Uzun Ortaokulu'nda gerçekleştirildi. İlçe genelindeki okullarda görev yapan 25 öğretmen kursa katıldı. Beş günlük program, Tekirdağ STEM Proje Koordinatörü Nihan Çolak Koparır koordinatörlüğünde yürütüldü ve katılımcılara STEM temelli proje geliştirme ile uygulamalı öğrenme senaryoları hazırlanması konularında uygulamalı eğitimler verildi.

Uygulamalar, sunumlar ve kapanış:

Kurs süresince öğretmenler, günlük hayatta karşılaşılan problemlere yönelik çözüm önerileri oluşturma, dijital ve teknolojik araçları ders içerikleriyle bütünleştirme üzerine çalışmalar yaptı. Programın son gününde öğretmen grupları hazırladıkları proje ve öğrenme senaryolarını sundu; sunumlarda STEM yaklaşımının sınıf içi uygulamalara nasıl aktarılabileceğine dair örnekler paylaşıldı.

Kapanışta Saray İlçe Millî Eğitim Müdürü Yusuf Hayri okulu ziyaret ederek kursiyerlerle bir araya geldi, sunumlardan ikisini izledi ve değerlendirmelerde bulundu. Hayri, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli vizyonuna vurgu yaparak STEM çalışmalarının önemine dikkat çekti, kursu başarıyla tamamlayan öğretmenleri tebrik etti ve programın düzenlenmesinde emeği geçen koordinatör ve eğitmenlere teşekkür etti.

Beş günlük STEM Temel Seviye Kursu, öğretmenlerin geliştirdiği proje ve öğrenme senaryolarının sunumuyla sona erdi; etkinlik, ilçedeki eğitim kalitesine katkı sağlama amacı taşıyor.

TÜRKİYE YÜZYILI MAARİF MODELİ KAPSAMINDA STEM EĞİTİMİ TAMAMLANDI

TÜRKİYE YÜZYILI MAARİF MODELİ KAPSAMINDA STEM EĞİTİMİ TAMAMLANDI

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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