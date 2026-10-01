Sarıgöl'de ahilik geleneği yaşatıldı

Sarıgöl'de ahilik haftası töreni

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde Ahilik Haftası, Şehit Ali Suyabatmaz Mesleki Eğitim Merkezi'nde düzenlenen törenle kutlandı. Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Okul müdürü Ayten Beycan, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.

Törene katılanlar:

Törene Sarıgöl Kaymakamı Halil Dalak, Sarıgöl Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Emrah Eroğlu, Belediye Başkan Yardımcısı Hatice Uğurlu, İlçe Emniyet Müdürü Süleyman Emre Tok, İlçe Jandarma Komutanı Ramazan Çetin, AK Parti Sarıgöl İlçe Başkanı Nihat Demirci, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldıray Demirtaş ile öğretmenler, öğrenciler ve davetliler katıldı.

Yılın ahisine beratı verildi:

Program kapsamında ilçede yılın ahisi seçilen yılların pideci ustası Mehmet Tekin'e ahilik beratı takdim edildi. Tekin, kendisini bu unvana layık görenlere teşekkür etti ve bu geleneğin önemine vurgu yaptı.

Ahilik değerlerinin önemi:

Törende dayanışma, dürüstlük, meslek ahlakı ve usta-çırak ilişkisi gibi Ahilik kültürünün temel değerlerinin yaşatılmasının önemi vurgulandı. Program, hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi.

MANİSA’NIN SARIGÖL İLÇESİNDE AHİLİK HAFTASI DÜZENLENEN TÖRENLE KUTLANIRKEN, İLÇEDE YILIN AHİSİ SEÇİLEN YILLARIN PİDECİ USTASI MEHMET TEKİN’E AHİLİK BERATI VERİLDİ.