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Sarıyer'de yağız fikri şen'e güven ve son dakika coşkusu

Bülent Bölükbaşı, Fenerbahçe'den kiralık 17 yaşındaki Yağız Fikri Şen'in cesur performansının umut verdiğini, genç oyuncunun üstüne koyarak ilerleyeceğini söyledi.

GİRİŞ: 19 Eylül 2026 - 20:59

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Sinem Aksoy

Sarıyer'de yağız fikri şen'e güven ve son dakika coşkusu

Sarıyer'de yağız fikri şen'e güven ve son dakika coşkusu

Sarıyer Teknik Direktörü Bülent Bölükbaşı, sezon başında Fenerbahçe'den kiraladıkları 17 yaşındaki Yağız Fikri Şen'in gelişimine duyduğu güveni maç sonrası basın toplantısında yineledi. Trendyol 1. Lig 8. haftasında konuk ettikleri Boluspor'u uzatma dakikalarında gelen golle 2-1 mağlup eden Sarıyer, genç oyuncunun 90 dakika süren performansından memnun kaldı.

maçın dönüm noktası:

Sarıyer, karşılaşmayı son bölümde koparırken maç boyunca konsantrasyon ve tempoyu korumanın zorluklarıyla karşılaştı. Bölükbaşı, "Bu tür maçları oynamak rakibin konumu itibarıyla biraz zor. Oyuncuları konsantre etmek kolay olmuyor" diyerek takımın zaman zaman oyundan düştüğünü ancak sonuca odaklanarak galibiyeti aldıklarını belirtti. Teknik direktör, erken dakikalarda pozisyonları değerlendiremediklerini ve bu noktada daha çok konsantrasyon gerektiğini vurguladı.

yağız fikri şen'in değerlendirmesi:

Bölükbaşı, genç oyuncunun sahadaki duruşunu ve mücadeleci karakterini öne çıkararak, "Herkes gördü zaten, elinden geleni yaptı. Bütün mücadelelere girdi, cesur" ifadelerini kullandı. Teknik adam, Yağız'ın bu tempoyu sürdürmesi ve istek-arzusunu koruması halinde kariyerinde iyi yerlere geleceğini düşündüğünü belirtti: "Yağız çok iyi yerlere gelecek. Yağız bundan sonraki süreçte üstüne koya koya devam edecektir."

Teknik ekip, oyuncuya geçmiş dönemlerde de süre verdiğini; bu hafta ise 90 dakika sahada kalarak takımın son bölümdeki direncine katkı sağladığını aktardı. Bölükbaşı, genç oyuncunun sadece yetenek olarak değil, "karakter olarak" da Türk futboluna değer katacağını söyleyerek sözlerini, "Türk futbolu hakikaten hem karakter olarak hem oyunculuk olarak çok iyi bir oyuncu kazanacak" şeklinde tamamladı.

Sonuç olarak Sarıyer, son saniye golüyle sahadan galip ayrılırken teknik ekip hem maçın yönetimi hem de genç oyuncuların gelişimi konusunda dersler çıkarmayı hedefliyor. Bölükbaşı, bundan sonraki süreçte takımın konsantrasyonunu artırarak benzer maçları daha rahat koparmayı amaçladıklarını ifade etti.

Sarıyer Teknik Direktörü Bülent Bölükbaşı, sezon başında Fenerbahçe’den kiralık olarak kadroya...

Sarıyer Teknik Direktörü Bülent Bölükbaşı, sezon başında Fenerbahçe’den kiralık olarak kadroya kattıkları 17 yaşındaki Yağız Fikri Şen’in gelişimini değerlendirerek, "Yağız çok iyi yerlere gelecek. Yağız bundan sonraki süreçte üstüne koya koya devam edecektir" dedi.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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