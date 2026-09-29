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Selde kaybolan sulukları kurtarma çabası iki can daha kurtardı

Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde sağanak sonrası taşkında, eski buzdolabından yapılan suluklarını kaybeden çiftçi, boruda mahsur kalan iki salyangozu kurtardı.

GİRİŞ: 29 Eylül 2026 - 11:45

GÜNCELLEME: 29 Eylül 2026 - 11:49

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EDİTÖR: Aslı Han

Selde kaybolan sulukları kurtarma çabası iki can daha kurtardı

Olayın kısa özeti:

Sakarya’nın Kaynarca ilçesini etkisi altına alan kuvvetli sağanak yağış sonrası bazı bölgelerde su baskınları meydana geldi. Taşkın sırasında, bir çiftçinin büyükbaş hayvanları için eski buzdolabından yaptığı suluklar sel sularına kapıldı.

Yükselen su, sulukları götürürken çevredeki nesnelerin ve canlıların da sürüklendiği görüntüler ortaya çıkardı. Bu sırada çiftçi, borunun üzerinde mahsur kalmış iki salyangozu fark etti ve onları bulunduğu yerden alarak güvenli bir noktaya taşıdı.

Kurtarma anı ve önemi:

Çiftçinin müdahalesi kısa ve basit bir hareketti ancak iki salyangozun hayatını kurtardı. Kendi imkanlarıyla yaptığı sulukları sel sularına kaptırmasına rağmen, küçük bir canlıya yardım etmesi olayın dikkat çeken yönü oldu.

Bu tür görüntüler, taşkınların neden olduğu zararların yanında insan davranışlarının küçük ama anlamlı taraflarını da gözler önüne seriyor. Sel, yapısal kayıplara yol açarken aynı zamanda beklenmedik iyilik anlarını da beraberinde getirdi.

Yetkililerin ve vatandaşların tedbir çağrılarına rağmen kısa süreli yoğun yağışların yarattığı etki, Kaynarca’da gözle görülebilir biçimde hissedildi; çiftçinin kurtarma anı ise taşkının hafızalarda kalan ilginç karelerinden biri olarak kayda geçti.

SAKARYA’NIN KAYNARCA İLÇESİNDE ETKİLİ OLAN SAĞANAK YAĞIŞIN ARDINDAN YAŞANAN SU BASKININDA...

SAKARYA’NIN KAYNARCA İLÇESİNDE ETKİLİ OLAN SAĞANAK YAĞIŞIN ARDINDAN YAŞANAN SU BASKININDA, BÜYÜKBAŞ HAYVANLARI İÇİN ESKİ BUZDOLABINDAN YAPTIĞI SULUKLARI SELE KAPILAN ÇİFTÇİ, BORUNUN ÜZERİNDE MAHSUR KALAN İKİ SALYANGOZU KURTARDI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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