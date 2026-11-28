Ziyaretin amacı ve katılımcılar:

AK Parti Kütahya Milletvekili Mehmet Demir ile birlikte Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) heyeti, Almanya'nın Solingen kentinde 1993 yılında gerçekleşen ırkçı kundaklama saldırısında ailesinden beş ferdini kaybeden ve barış mesajlarıyla hafızalara kazınan merhume Bilge Ana Mevlüde Genç’in ailesini evlerinde ziyaret etti.

Heyette UID Bölge Başkanı Tahsin Karayel, UID Solingen Şube Başkanı Asım Tağınık ve teşkilat mensupları yer aldı. Ziyaret, aileyle yapılan sıcak sohbetler, dualar ve hatıra fotoğrafı çekimi ile tamamlandı.

Ziyaret sırasında öne çıkanlar:

Ziyarette konuşan Milletvekili Mehmet Demir, merhume Mevlüde Genç’in tutumunun tüm dünyaya insanlık dersi verdiğini vurguladı. Demir, Genç ailesinin acısını hatırlatarak, bu acının nefret yerine sevgi, sağduyu ve kardeşlik çağrısına dönüştüğünü ifade etti.

Katılımcılar, hem Türkiye hem de Almanya'da toplumsal barışın ve hoşgörünün önemine dikkat çekti; merhume Mevlüde Genç'in mirasının bu değerleri yaşatmak olduğunu belirtti.

Toplumsal hafıza ve dayanışma mesajı:

Ziyaret sırasında yapılan dualar ve samimi sohbetler, Solingen faciasının yarattığı derin acının anılmasını sağlarken aynı zamanda dayanışma ve unutulmama temalarını öne çıkardı. Aile üyeleri, nazik ev sahiplikleri nedeniyle heyete teşekkür etti.

Etkinlik, Genç ailesiyle gerçekleştirilmiş hasbihal ve hatıra fotoğraflarıyla sona erdi; katılımcılar merhume Mevlüde Genç ile faciada hayatını kaybedenler için rahmet diledi ve barış vurgusunu yineledi.

AK PARTİ KÜTAHYA MİLLETVEKİLİ MEHMET DEMİR VE ULUSLARARASI DEMOKRATLAR BİRLİĞİ (UID) HEYETİ, ALMANYA’NIN SOLİNGEN KENTİNDE 1993 YILINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN IRKÇI KUNDAKLAMA SALDIRISINDA AİLESİNDEN BEŞ FERDİNİ KAYBEDEN VE BARIŞ MESAJLARIYLA HAFIZALARA KAZINAN MERHUME "BİLGE ANA" MEVLÜDE GENÇ’İN AİLESİNE VEFA ZİYARETİNDE BULUNDU.