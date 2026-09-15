Tamirhanede huzuru koruyan usta: yarış muhabbeti ve küfür yasak

Tamirhanede uyarı tabelalarıyla sınır koydu

Hatay'ın Hassa ilçesi Yolçatı Mahallesi'nde hizmet veren motosiklet tamir ustası Serkan Özalp, atölyesindeki müşteri davranışlarını düzenlemek için işyerinin camına uyarı yazıları astı. Özalp, son dönemde gençlerin ve diğer sürücülerin tamirhanede sıkça küfür ettiklerini ve sürekli motosiklet yarışı iddiaları üzerine sohbet ettiklerini belirterek bu durumun hem çevre sakinlerini hem de iş akışını olumsuz etkilediğini söyledi.

astığı yazılar ve amaçları:

Usta, camına üç ayrı uyarı yazısı asarak çözüm aradı: 'Yarış muhabbeti açma', 'Küfürlü konuşmak yasaktır' ve 'Motorunu getiren ustayı rahatsız etmesin'. Bu ifadeler, tamir için gelenlerin mekânda gereksiz sohbetlerle zaman kaybetmesini ve kaba konuşmaları engellemeyi hedefliyor. Özalp, yazıların bir kısmının çalışan arkadaşının talebiyle de hazırlandığını belirtti.

ustanın sözleri ve uygulamanın gerekçesi:

Özalp, uygulamayı neden başlattığını şu sözlerle anlattı: 'Küfürlü konuşmayın yazdım, çevremde ev var. Yarış muhabbeti yapmayın yazdım, bu yazı talebi de birlikte çalışan arkadaşımızın talebiyle gerçekleşti.' Usta, gençlerin tamir sonrası motorlarını denemeleri ve burada tekrar tekrar yarış sohbetine girmelerinin işini zorlaştırdığını, bu yüzden defalarca ikaz etmeye rağmen sonuca ulaşamayınca yazılı uyarı asmak zorunda kaldığını ifade etti.

Özalp ayrıca, bazı müşterilerin motorunu tamire getirip ustanın başında uzun süre bekleyerek işlemi uzattığını ve bu 'zorlama' davranışın da diğer müşterileri rahatsız ettiğini belirterek, 'Motosikletini tamire gidip, hemen işini hallettirip gitmek isteyenler oluyor. Biraz zorlama yapıyorlar, ben de motoru getirip ustanın başında beklemesinler diye bu yazıyı yazdım' dedi.

Atölyede asılan uyarılar, hem çalışanların hem de komşuların huzetini koruma amacı taşıyor; Özalp'in yaklaşımı, mekânda disiplin sağlama ve tamir hizmetinin aksamadan yürütülmesini önceliklendiriyor.

HATAY'DA MÜŞTERİLERİNİN KÜFÜRLÜ KONUŞMALARINDAN VE SÜREKLİ MOTOSİKLET YARIŞI KONUSUNDA İDDİALAŞMALARINDAN RAHATSIZ OLAN TAMİR USTASI ÇÖZÜMÜ CAMA ‘YARIŞ MUHABBETİ AÇMA' VE ‘KÜFÜRLÜ KONUŞMAK YASAKTIR' YAZILARINI ASMAKTA BULDU.