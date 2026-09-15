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Yüzyıllık Ahilik geleneği Tekirdağ'da tiyatroyla yeniden canlandı

Tekirdağ'da Ahilik Haftası'nda 'pabucu dama atılmak' uygulaması tiyatroyla canlandırıldı; etkinlikte konuşmalar, mehter ve ödül töreni yapıldı.

GİRİŞ: 15 Eylül 2026 - 13:20

GÜNCELLEME: 15 Eylül 2026 - 13:29

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Yüzyıllık Ahilik geleneği Tekirdağ'da tiyatroyla yeniden canlandı

Tekirdağ'da Ahilik geleneği sahnelendi

Süleymanpaşa ilçesindeki Hasan Ali Yücel Parkı'nda gerçekleştirilen Ahilik Haftası etkinlikleri, mehteran takımı ve halk oyunları gösterileriyle başladı. Programın merkezinde Osmanlı'dan geleneksel olarak günümüze ulaşan "pabucu dama atılmak" deyiminin kökenini anlatan canlandırma yer aldı.

Canlandırmanın sahnelediği uygulama:

Oyun kapsamında kalfaların ustalarına sunduğu ürünler tek tek incelendi. Hazırlanan ayakkabılardan biri, kalitenin altında bulunarak kabul edilmedi; bunun üzerine ayakkabı dama atılarak deyimin Ahilik içindeki yaptırım anlamı görsel olarak aktarıldı. Seyircilere, bu ifadenin yalnızca mecazi bir söylem olmadığı, hatalı veya yetersiz iş yapan esnafa uygulanan bir kültürel yaptırımın parçası olduğu vurgulandı.

Konuşmalar ve ödül töreni:

Programda Tekirdağ Ticaret İl Müdürü Mehmet Furtına ile yılın ahisi Hüseyin Babacan Ahilik Haftası'nın anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı. Etkinlik sonunda Tekirdağ'da yılın ahisi, kalfası ve çırağına plaket verildi. Törene Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Vali Yardımcısı Musa Aydemir, kurum müdürleri ve çok sayıda davetli katıldı.

Gün, geleneksel müzik, halk oyunları ve ödül töreniyle tamamlanırken organizasyon, Ahilik kültürünün esnaf ahlakı ve mesleki sorumluluklar üzerindeki tarihî rolünü bir kez daha hatırlattı.

CANLANDIRMADA KALFALARIN USTALARINA SUNDUĞU ÜRÜNLER İNCELENİRKEN, HAZIRLANAN AYAKKABILARDAN BİRİ...

CANLANDIRMADA KALFALARIN USTALARINA SUNDUĞU ÜRÜNLER İNCELENİRKEN, HAZIRLANAN AYAKKABILARDAN BİRİ KALİTESİZ BULUNARAK KABUL EDİLMEDİ. BUNUN ÜZERİNE AYAKKABI DAMA ATILARAK, "PABUCU DAMA ATILMAK" DEYİMİNİN AHİLİK GELENEĞİNDEKİ KARŞILIĞI GÖSTERİLDİ. BÖYLECE DEYİMİN YALNIZCA GÜNLÜK DİLDE KULLANILAN BİR İFADE OLMADIĞI, YAPILAN İŞİN BEĞENİLMEMESİ VE USTALIK TALEBİNİN KABUL EDİLMEMESİYLE İLİŞKİLENDİRİLEN TARİHİ BİR GELENEKTEN GELDİĞİ ANLATILDI.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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