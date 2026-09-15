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Kasadaki demir profiller ani frenle kabine çarptı, yaralanma olmadı

Batman'da açık kasa kamyonetin kasasındaki demir profiller, sürücünün ani fren yapmasıyla ön tarafa savrularak kabine zarar verdi; yaralanma yok.

GİRİŞ: 15 Eylül 2026 - 13:19

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Kasadaki demir profiller ani frenle kabine çarptı, yaralanma olmadı

olayın gelişimi:

Yeni Siirt Çevre Yolu Çöplük Kavşağı'nda seyir halindeki açık kasa kamyonetin sürücüsü ani fren yaptı. Bu sırada kasadaki demir profil çubuklar aracın ön kısmına doğru savrularak kabine zarar verdi.

etkileri ve hasar:

Olayda şans eseri yaralanan olmadı, ancak kamyonette maddi hasar meydana geldi. Kaza nedeniyle bölgede kısa süreli trafik yoğunluğu yaşandı.

BATMAN&#039;DA AÇIK KASA KAMYONETİN KASASINDA TAŞINAN DEMİR PROFİLLER, SÜRÜCÜNÜN FREN YAPMASI SONUCU...

BATMAN'DA AÇIK KASA KAMYONETİN KASASINDA TAŞINAN DEMİR PROFİLLER, SÜRÜCÜNÜN FREN YAPMASI SONUCU ARACIN ÖN KISMINA SAVRULDU.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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