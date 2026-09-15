Kastamonu'da ilköğretim haftası öğrencilerin gösterileriyle başladı

Kastamonu'da ilköğretim haftası kutlaması

İlköğretim Haftası, Kastamonu'da TOKİ İlkokulu'nda düzenlenen bir programla kutlandı. Programa Kastamonu Vali Yardımcısı Ahmet Atılkan, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, Kastamonu Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Fehmi Taş, Kastamonu İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, öğretmenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Program akışı ve gösteriler:

Etkinlik kapsamında öğrenciler çeşitli gösteriler sergiledi ve şiirler okudu. Gösteriler, yeni eğitim yılına coşkuyla başlangıç yapılmasını sağlayacak şekilde hazırlandı; veliler ve öğretmenler de etkinlikleri izleyerek çocukları destekledi.

Yetkililerin mesajları:

İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş törende yaptığı konuşmada, "Bizler de bugün yeni bir eğitim yılına başlamanın heyecanını, gururunu ve sorumluluğunu paylaşıyoruz. Eğitim sadece akademik bilgi aktarma değil, onun yanında geçmişini bilen, değerlerini bilen, teknolojiyi bilen ve düne, bugünün anlamlandırabilen bir süreçtir. Biz şunu çok iyi biliyoruz ki bugün sadece burada bir eğitim öğretim sürecinin bilgi aktarma tarafını değil, geleceğe olan ışığı da görüyoruz. Öğrencilerimizin gözündeki heyecan ve ışığın Türkiye’nin ışığı, dünya insanlığının ışığı olduğunu görüyoruz. Yine öğrencilerimize akademik bilgiyi de elbette vereceğiz ama bu bilginin yanında da vatanını, milletini, bayrağını, dinini ve ailesini seven bireyler yetiştirmek de en önemli görevlerimizden" dedi.

Vali Yardımcısı Ahmet Atılkan ise öğretmenlere teşekkür ederek, "Yoğun bir çaba ve gayret içerisinde oldu öğretmenlerimiz, kendilerine teşekkür ediyoruz. Çocuklarımızın geleceğe hazırlanması konusunda büyük bir özveri ve gayret içerisinde çalıştığına şahit olduğumuz öğretmenlerimize şükranlarımızı sunuyorum. Başarılı, sağlıklı, huzurlu bir yeni yıl diliyorum. Yeni yıl temennisi ile saygılar sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Kutlama, öğrencilerin performansları ve yetkililerin mesajlarıyla sona erdi; etkinlik, yeni eğitim yılı için moral ve birliktelik mesajı verdi.

PROGRAMDA ÖĞRENCİLER TARAFINDAN HAZIRLANAN GÖSTERİLER SAHNELENDİ