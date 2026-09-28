Tarihi sayaç atölyesi konservatuvar olarak gençleri sanatla buluşturmaya hazırlanıyor

Tarihi sayaç atölyesi konservatuvar olarak İzmirlilerle buluşacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Konak'taki Tarihi Sayaç Atölyesinde yürüttüğü bakım ve onarım çalışmalarında önemli bir aşamaya geldi. 1880'li yıllarda Konak-Göztepe Atlı Tramvay Hattı'nın yönetim merkezi olarak inşa edilen ve uzun yıllar su ile elektrik sayaçlarının bakımını üstlenen yapıda inşaat işleri yüzde 80 seviyesine ulaştı. Yenilenecek yapı, İzmir Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı olarak sanat ve eğitim merkezine dönüşecek.

Çatıdan zemine kapsamlı bakım:

Yaklaşık 150 yıllık yapıda ilk müdahale, su alması nedeniyle yıpranan çatı üzerinde gerçekleştirildi. Çatı onarımının ardından duvar, tavan ve zeminlerdeki müdahaleler hayata geçirildi; zemin kaplamaları iyileştiriliyor, dış ve iç yüzeylerde onarım yapılıyor, ahşap doğramalar ile metal kepenklerin bakım ve boyası uygulanıyor, kiremitler aktarılıyor ve tüm tesisat yenileniyor. Yapının özgün karakteri korunarak yeni işlevine uygun, güvenli ve nitelikli bir mekân oluşturulması amaçlanıyor.

Tarihi Yapılar Şube Müdürü Dilara Yöndem Kayan, çalışmalara ilişkin şunları söyledi: "Tarihi Sayaç Atölyesi’nde mart ayından itibaren bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyoruz. Çalışmalarımıza öncelikle su alan çatının onarımıyla başladık. Çatıdaki sorun nedeniyle duvarlarda kabarmalar ve boya dökülmeleri oluşmuştu. Çatı onarımının tamamlanmasının ardından duvar, tavan ve zeminlerdeki bakım ve onarımlara devam ediyoruz. Yapının tarihi karakterini koruyarak yeni kullanımına uygun, nitelikli bir mekân olarak geleceğe taşınması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

İş programı ve hedefler:

Kayan, inşaat imalatlarının yüzde 80 seviyesine ulaştığını belirtti. "Hedefimiz ay sonuna kadar inşaat imalatlarını tamamlayarak elektrik ve mekanik imalatlara geçmek. Ardından yıl sonuna doğru Tarihi Sayaç Atölyesi’ni İzmirli kullanıcılarla buluşturmayı hedefliyoruz" dedi. Belediye, yapıyı yalnızca korumayı değil, kent yaşamının içinde canlı bir kamusal alan olarak işler hâle getirmeyi amaçlıyor.

Kayan ayrıca belediye başkanı Sayın Cemil Tugay'ın yaklaşımlarına atıf yaparak şöyle devam etti: "Başkanımız Sayın Cemil Tugay’ın tarihi yapıları korurken aynı zamanda günlük yaşamın içinde, toplumla buluşan ve kamusal kullanıma hizmet eden mekânlar olarak değerlendirilmesi yönünde yaklaşımı var. Biz de Tarihi Sayaç Atölyesi’ni bu anlayış doğrultusunda yeniden işlevlendiriyoruz. Çalışmalarımız tamamlandığında yapının İzmirli gençlerin, çocukların sanat ve müzikle buluşabileceği, eğitim alabileceği ve zaman geçirebileceği yaşayan bir kamusal mekân olmasını hedefliyoruz"

Folkart'ın şartsız desteği ve konservatuvarın programı:

Restorasyon çalışmalarına özel sektör desteği de eşlik ediyor. Folkart, ahşap çatı işleri, çatı örtüleri ve yalıtım, tenekecilik, kalkan duvar tadilatları, ahşap, metal ve cam işleri, ıslak hacimlerin yenilenmesi ile alçı, sıva ve boya imalatlarını herhangi bir bedel veya şart aranmaksızın üstlendi. Bu destek İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından şartsız bağış olarak kabul edildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı, Kültür ve Sanat Dairesi Başkanlığı tarafından işletilecek ve özellikle çocuklarla gençlere yönelik sanat eğitimi programları sunacak. Yapıda müzik ve sahne sanatlarına uygun çalışma alanları, sınıflar, bale salonu, kafe, fuaye ile 78 kişilik çok amaçlı salon bulunacak. Böylece yapı, İzmir'in ulaşım tarihinden sanatın merkezine uzanan yeni bir kamu mekânı olarak hizmet verecek.

Tarihi Sayaç Atölyesi, yapısal onarımlar ile özgün dokusunu koruyup yeni işleviyle kentin kültür yaşamına katkı sağlayacak bir alan olarak yıl sonuna doğru İzmirlilerin kullanımına açılacak.

ÇATIDAN DUVARLARA, TAVANDAN ZEMİNE KADAR KAPSAMLI BAKIM VE ONARIMDAN GEÇİRİLEN YAPININ YIL SONUNA DOĞRU HER YAŞTAN İZMİRLİYİ SANAT VE MÜZİKLE BULUŞTURMASI HEDEFLENİYOR.