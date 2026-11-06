Tatvan’da yükseklerde karın habercisi: Nemrut Kalderası beyaza büründü

Tatvan’da yağışlar aralıksız devam etti

Bitlis’in Tatvan ilçesinde birkaç gündür aralıklarla devam eden yağışlar, dün gece saatlerinde sağanağa dönüştü ve sabaha kadar etkisini sürdürdü. İlçe merkezinde bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu; hava koşulları yer yer göletleri andıran görüntülere neden oldu.

ilçe merkezinde yağmurun etkileri:

Sabaha kadar süren sağanak, özellikle alçak kesimlerde etkili oldu. Vatandaşlar ve sürücüler, lokal su birikintilerine karşı dikkatli olmaya çağrıldı. Yağışların devam etmesiyle beraber ilçe genelinde hava sıcaklıklarında hissedilir bir düşüş kaydedildi.

yüksek kesimlerde kar ve kış manzaraları:

Yağışların yüksek rakımlarda kara dönüşmesiyle birlikte başta Nemrut Kalderası olmak üzere Tatvan’ın yüksek kesimleri beyaz örtüyle kaplandı. Gece boyunca etkili olan kar yağışı, bu bölgelerde belirgin kış manzaraları oluşturdu ve doğanın görünümünü değiştirdi.

Genel olarak ilçede düşük kesimlerde yağmur, yüksek kesimlerde ise karlı hava hakim olurken, yetkililer ulaşım ve yerel yaşamda tedbirli olunması uyarısını yineliyor. Tatvan’da yağışlı ve soğuk hava etkisini sürdürmeye devam ediyor.

BİTLİS’İN TATVAN İLÇE MERKEZİNDE SAĞANAK YAĞIŞ NEDENİYLE YER YER SU BİRİKİNTİLERİ OLUŞURKEN, YÜKSEK KESİMLERDE İSE KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLDU.