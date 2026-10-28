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Torunoğlu'ndan cumhuriyet için birlik ve üretim çağrısı

ATSO Başkanı Mehmet Torunoğlu, Cumhuriyetin 103. yılı dolayısıyla Mustafa Kemal Atatürk'ü anarak birlik, üretim ve istihdama vurgu yaptı.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 12:46

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Torunoğlu'ndan cumhuriyet için birlik ve üretim çağrısı

Torunoğlu'ndan 29 Ekim mesajı

Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Torunoğlu, Cumhuriyetin ilanının 103. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla açıklamalarda bulundu. Torunoğlu, Cumhuriyetin Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin bir sonucu olarak ortaya çıktığını, 29 Ekim 1923'ün milletin kendi kaderini tayin kararlılığının simgesi olduğunu vurguladı.

cumhuriyetin önemi ve korunması:

Torunoğlu, Cumhuriyetin sadece bir yönetim biçimi değil, aynı zamanda milletin özgürlük iradesinin ve ortak geleceğe olan inancının tarihsel göstergesi olduğunu belirtti. "Cumhuriyetimizin ilanının 103. yıl dönümünü büyük bir gurur, coşku ve heyecanla kutluyoruz" sözünü kullanan Torunoğlu, Cumhuriyetin temel değerlerine sahip çıkmanın kuşaklar arası bir sorumluluk olduğunu ifade etti.

Konuşmasında Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının öncülüğüne özel atıf yapan Torunoğlu, milli mücadeleyi verenleri, aziz şehitleri ve gazileri rahmet ve minnetle andıklarını söyledi. Demokratik değerlerin yaşatılmasının ve cumhuriyet kazanımlarının korunmasının herkese düşen ortak görev olduğuna dikkat çekti.

adıyaman için ekonomik hedefler:

Torunoğlu, Cumhuriyeti güçlendirmenin yolunun ekonomik kalkınmadan geçtiğini vurgulayarak üretim, çalışma ve istihdam oluşturma çağrısında bulundu. Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası olarak ilin ekonomik potansiyelini harekete geçirmek, iş dünyasının gelişimini desteklemek ve istihdamı artırmak için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Torunoğlu, Cumhuriyetin 103. yılında ortak hedefin ekonomik açıdan güçlü, üreten ve geleceğe güvenle bakan bir Türkiye olduğunu söyledi ve bu hedefe birlik, beraberlik ve dayanışma ile ulaşılacağına inandığını dile getirdi. Mesajını, Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere milli mücadele kahramanlarını anarak bitirdi ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

ADIYAMAN TİCARET VE SANAYİ ODASI YÖNETİM KURULU BAŞKANI MEHMET TORUNOĞLU, CUMHURİYETİN İLANININ...

ADIYAMAN TİCARET VE SANAYİ ODASI YÖNETİM KURULU BAŞKANI MEHMET TORUNOĞLU, CUMHURİYETİN İLANININ 103. YIL DÖNÜMÜ VE 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI DOLAYISIYLA AÇIKLAMALARDA BULUNDU.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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