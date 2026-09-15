Uzun süre aranan hükümlü 157 yıl 1 ay 15 gün ceza ile Antalya'da yakalandı

olay ve yakalama:

Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen arama çalışmaları sonucu, hakkında kesinleşmiş ceza bulunan D.Ş.A. yakalandı. Operasyon, aranan kişilerin tespit edilmesine yönelik takip ve çalışmalar neticesinde gerçekleştirildi.

suçlamaların kapsamı:

D.Ş.A.'nın, "tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında kooperatif yöneticilerinin kooperatif kapsamında dolandırıcılık" ve "bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçlarından hakkında kesinleşmiş 157 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunduğu belirtildi.

yakalama sonrası işlemler:

2023'ten bu yana aranan D.Ş.A., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi.

ANTALYA'DA HAKKINDA 157 YIL 1 AY 15 GÜN KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN VE 2023'TEN BU YANA ARANAN HÜKÜMLÜ, POLİS EKİPLERİNCE YAKALANDI.