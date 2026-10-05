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Yeni öğrencilere üniversite hayatı ve akademik süreçler hisarcık myo'da anlatıldı

Hisarcık Meslek Yüksekokuluna 2026 YKS ile yerleşen öğrencilere oryantasyonda OBS kullanımı, akademik süreçler, staj ve burs imkanları anlatıldı.

GİRİŞ: 05 Ekim 2026 - 14:38

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Yeni öğrencilere üniversite hayatı ve akademik süreçler hisarcık myo'da anlatıldı

Hisarcık Meslek Yüksekokulu’nda oryantasyon eğitimi

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Hisarcık Meslek Yüksekokulu bünyesinde, 2026 YKS sonuçlarıyla okula yerleşen yeni öğrenciler için kapsamlı bir oryantasyon programı düzenlendi. Program kapsamında, öğrencilerin üniversite yaşamına hızlı ve sağlıklı bir şekilde uyum sağlamaları hedeflendi.

akademik süreçler ve OBS kullanımı:

Program danışmanları tarafından gerçekleştirilen oturumlarda Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) kullanımı, akademik takvimin takibi, ders içeriklerine erişim yolları ile sınıf geçme ve mezuniyet şartları detaylı olarak açıklandı. Öğrencilerin ders kayıtları, not takibi ve sınav takibi gibi işlemleri doğru yönetmeleri için pratik öneriler verildi.

staj, sınavlar ve öğrenci destekleri:

Oryantasyonda ayrıca staj ve İşletmede Mesleki Eğitim (İME) uygulamaları, Dikey Geçiş Sınavı (DGS) hazırlıkları, öğrenci disiplin işlemleri ve öğrenci topluluklarının işleyişi hakkında bilgilendirmeler yapıldı. Çift anadal ile Erasmus öğrenci değişim programlarına ilişkin başvuru süreçleri ve fırsatlar da aktarıldı.

Eğitimlerde öğrencilerin, öğrenim gördükleri programların iş ve istihdam alanları konusunda bilinçlenmeleri sağlandı. Ayrıca KADES uygulaması ile kredi ve burs imkânlarına ilişkin bilgilendirmeler paylaşıldı ve Meslek Yüksekokulu duyurularının düzenli takip edilmesinin önemi vurgulandı.

Meslek Yüksekokulu yetkilileri, gerçekleştirilen oryantasyon eğitimleri sayesinde öğrencilerin hem akademik hem de sosyal yaşamlarında ihtiyaç duyacakları temel bilgilere daha kolay erişebileceklerini ve üniversiteye daha bilinçli bir başlangıç yapacaklarını belirtti.

HİSARCIK MYO’DA YENİ ÖĞRENCİLERE ÜNİVERSİTE HAYATI ANLATILDI

HİSARCIK MYO’DA YENİ ÖĞRENCİLERE ÜNİVERSİTE HAYATI ANLATILDI

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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