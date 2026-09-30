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Yoğun bakımda ölüm vakası: hastane sorumluluğu tartışılıyor

HEP-SEN Genel Başkanı Yunus Şimşek, Gaziantep Bossan Hastanesi'ndeki yoğun bakım ölümünde hastane yönetimi ve personel sorumluluklarının tüm yönleriyle soruşturulmasını talep etti.

GİRİŞ: 30 Eylül 2026 - 15:24

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Yoğun bakımda ölüm vakası: hastane sorumluluğu tartışılıyor

HEP-SEN'den soruşturma çağrısı:

Gaziantep'te Özel Bossan Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesinde yaklaşık 4 yıl önce yaşanan ve bir hastanın hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan olay, Hemşireler ve Tüm Sağlık Profesyonelleri Sendikası (HEP-SEN) Genel Başkanı Yunus Şimşek tarafından yeniden gündeme taşındı. Şimşek, hastane yönetimi ve sağlık personelinin sorumluluklarının "tüm yönleriyle" incelenmesi gerektiğini belirterek, "Hastanenin hiç mi suçu yok." sorusunu kamuoyuna yöneltti.

Olayın ayrıntıları:

İddialara göre, trafik kazası geçiren Abdurrezzak Baysal yaklaşık 4 yıl önce bilinci açık şekilde Bossan Hastanesi'ne yatırıldı. Yalnızca dizinden yaralandığı, ayağına platin takıldığı ve genel sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Baysal yoğun bakımda takip edilirken yakınları tarafından düzenli ziyaret edildi.

Olayla ilgili suç duyurusu ve kovuşturma sürecinde ileri sürülen iddialar, Baysal ile bir hemşire arasındaki tartışmanın ardından, başka bir hastaya ait olduğu öne sürülen kas gevşetici ilacın enjekte edilmesi sonucu Baysal'ın yaşamını yitirdiği yönünde. Adli tıp raporlarında iğne uygulamalarında kusur tespit edildiği belirtildi. Mahkeme heyeti, sanık hemşire Aslı E.'yi "olası kastla öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırırken, diğer sanık hemşire Mustafa Ç.'ye aynı suçtan 25 yıl hapis cezası verdi.

Sendika başkanının iddiaları ve talepleri:

Şimşek, kamuoyuna yansıyan bazı bilgilerin gerçeği tam olarak yansıtmadığını savunarak bir dizi kritik soru sıraladı. Sendika başkanının açıklamasına göre, iddialar arasında dört günlük bir hemşirenin yoğun bakım gibi kritik bir birimde oryantasyon eğitimi almadan görevlendirilmesi, mesleği hemşire olmayan bir kişinin hastane yönetimi tarafından yoğun bakımda hemşirelik yaptırılması ve hekim tarafından diğer hemşirelere "Sizin kıdemliniz/sorumlunuz budur, ne derse yapacaksınız" şeklinde talimat verildiğinin söylenmesi bulunuyor.

Şimşek ayrıca yoğun bakım biriminde nöbetçi bir yoğun bakım hekiminin bulunmadığını, hekim istemi olmaksızın ve hemşire olmayan bir kişinin direktifiyle ilaç uygulaması yapıldığını ve alınan kan örnekleriyle ilgili uzman görüşünün dikkate alınmadığını iddia etti. Sendika bu hususların Sağlık Bakanlığı, yetkililer ve adli makamların dikkate almasını talep etti.

Şimşek, ayrıca ilgili özel hastanenin ihmallerine rağmen Sağlık Bakanlığı tarafından herhangi bir idari yaptırım uygulanıp uygulanmadığını sordu ve personel görevlendirmeleri ile görev dağılımlarının tüm yönleriyle açıklığa kavuşturulmasını istedi.

Sendika, kovuşturma sürecinde adil yargılama ilkesinin gözetilmesini, konunun tüm boyutlarıyla ele alınmasını ve olayın gerçeklerinin ortaya çıkarılması için gerekli çabayı göstereceklerini bildirdi. Şimşek, ayrıca olayla ilgili detayları bilmeden yapılan haber ve paylaşımların kamuoyunu yanlış bilgilendirebileceğine dikkat çekti ve sürecin şeffaf bir şekilde yürütülmesini talep etti.

HEP-SEN GENEL BAŞKANI YUNUS ŞİMŞEK

HEP-SEN GENEL BAŞKANI YUNUS ŞİMŞEK

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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