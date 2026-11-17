Yuva Mezarlığı güzergahında çalışmalar devam ediyor:

Kırıkkale Belediyesi ekipleri, Yuva Mezarlığı güzergahında bulunan 2506. Sokakta altyapı ve kanalizasyon hatlarının tamamlanmasının ardından yol düzenleme çalışmalarını sürdürüyor. Tamamlanan altyapı çalışmaları sonrası sokağın ulaşım standartlarına kavuşturulması için saha düzenlemeleri yapılıyor.

Çalışma detayları:

Ekipler, öncelikle yol yüzeyine uygun malzeme serimi gerçekleştiriyor; ardından zemin dayanımını artırmak için zemin sertleştirme işlemleri uygulanıyor. Bu adımlar, yolun taşıma kapasitesini ve dayanıklılığını yükseltmeyi hedefliyor.

Ulaşımda hedef güvenlik ve konfor:

Çalışmaların amacı, bölgedeki trafiğin daha güvenli ve konforlu hale gelmesini sağlamak olarak açıklanıyor. Belediye Başkanı Ahmet Önal de altyapı ve kanalizasyon hattı tamamlanan 2506. Sokak'ta yol düzenleme faaliyetlerinin sürdüğünü ve ekiplerin güzergah boyunca malzeme serimi ile zemin sertleştirme işlemlerine devam ettiğini belirtti.

KIRIKKALE BELEDİYESİ, YUVA MEZARLIĞI GÜZERGAHINDA BULUNAN 2506. SOKAK'TA ALTYAPI VE KANALİZASYON ÇALIŞMALARININ ARDINDAN YOL DÜZENLEME ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR.