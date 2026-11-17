TURBELDAK'tan diyabete karşı doğada farkındalık yürüyüşü

Turgutlu Belediyesi Dağcılık Akademisi (TURBELDAK), Dünya Diyabet Günü kapsamında Kozbeyli-Foça parkurunda doğa yürüyüşü düzenledi. Etkinlik, Turgutlu Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren TURBELDAK tarafından gerçekleştirildi ve çok sayıda doğasever katıldı.

parkur ve etkinlik akışı:

Yaz-Kış Yürüyüş Liderleri Orhan Mert ve Haydar Atilla yönetimindeki grup, Kozbeyli'den başlayıp Yeni Foça üzerinden Eski Foça'ya ulaştı. Katılımcılar sonbaharın renkleri eşliğinde yürüdü; etkinlik, yemek ve gezi molasının ardından tamamlandı.

amaç ve verilen mesaj:

Yürüyüş boyunca düzenli fiziksel aktivitenin ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarının önemi vurgulandı. Etkinliğin hedefi, diyabet konusunda toplumsal farkındalık oluşturmak ve her yaştan kişiyi sağlıklı yaşamı benimsemeye teşvik etmekti.

Yaz-Kış Yürüyüş Lideri Orhan Mert, etkinlikle ilgili şu ifadeleri kullandı: "TURBELDAK olarak Dünya Diyabet Günü’nde düzenli fiziksel aktivitenin, sağlıklı yaşam alışkanlıklarının ve toplumsal farkındalığın önemine dikkat çekmek amacıyla yürüyüşümüzü gerçekleştirdik. Her yaştan hemşehrimiz için sağlıklı yaşamı teşvik edecek, doğa sevgisini güçlendirecek etkinliklerimize devam edeceğiz" dedi.

TURGUTLU BELEDİYESİ DAĞCILIK AKADEMİSİ (TURBELDAK), DÜNYA DİYABET GÜNÜ KAPSAMINDA KOZBEYLİ-FOÇA PARKURUNDA DOĞA YÜRÜYÜŞÜ DÜZENLEDİ. KATILIMCILAR, SONBAHARIN GÜZELLİKLERİ EŞLİĞİNDE SPOR YAPARKEN DÜZENLİ FİZİKSEL AKTİVİTENİN VE SAĞLIKLI YAŞAM ALIŞKANLIKLARININ ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKTİ.