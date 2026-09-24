Dolar 48,8497 +0,04%
Euro 55,6707 +0,02%
Bist 12.998,41 -1,91%
Altın Gram 6.736,10 -0,68%
EUR/USD 1,1374 -0,13%
Brent Petrol 104,55 +1,43%
--°

Ayvalık'ta 34 yıllık engelliler şenliği dayanışma ve coşkuyla sona erdi

Ayvalık'ta 34 yıldır düzenlenen Engelliler Kültür, Sanat ve Spor Şenlikleri, Türkiye'nin dört bir yanından gelen 200 özel bireyin katılımıyla altı gün sürdü; final Sarımsaklı'da gerçekleştirildi.

GİRİŞ: 24 Eylül 2026 - 11:19

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Ayvalık'ta 34 yıllık engelliler şenliği dayanışma ve coşkuyla sona erdi

Ayvalık'ta 34 yıllık engelliler şenliği dayanışma ve coşkuyla sona erdi

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde bu yıl da geleneği süren etkinlikler, dostluk ve dayanışma temasıyla tamamlandı. 34 yıllık mirası taşıyan Engelliler Kültür, Sanat ve Spor Şenlikleri, Türkiye Sakatlar Konfederasyonu ve Ayvalık Belediyesi iş birliğiyle gerçekleştirildi. Şenliğe Türkiye'nin farklı kentlerinden gelen 200 özel birey katıldı ve kent, altı gün boyunca konuklarına ev sahipliği yaptı.

şenlikte günlük ritim ve etkinlikler:

Program, spor karşılaşmaları, atölye çalışmaları, kültürel etkinlikler ve eğlence odaklı aktivitelerle doluydu. Katılımcılar gün içinde hem fiziksel hem de sanatsal etkinliklere katılarak programın geniş yelpazesinden faydalandı. Ailelerin de yoğun ilgi gösterdiği organizasyon, katılımcıların sosyalleşmesine ve deneyim paylaşmasına olanak sağladı. Bu yapı, şenliğin sadece bir eğlence değil aynı zamanda bir dayanışma ve görünürlük platformu olduğunu vurguladı.

kapanış gecesi ve dansın önemi:

Altı günlük programın finali, gece düzenlenen renkli etkinlikle yapıldı. Sarımsaklı Kapalı Pazaryerinde gerçekleştirilen gecede müzik yükseldiğinde katılımcılar ve aileleri omuz omuza, el ele dans etti; oyun havaları ve yöresel ezgiler geceyi renklendirdi. Gelen istek parçalarla süren performanslar, mekânı adeta bir şenlik alanına dönüştürdü ve katılımcıların gecenin ilerleyen saatlerine kadar gönüllerince eğlenmesini sağladı.

Etkinlik, toplumsal kapsayıcılık ve birlikteliğin somut bir örneği olarak öne çıktı; yerel yönetim ve sivil toplum ortaklığının sürdürülebilir buluşmalar yaratmadaki rolünü yeniden hatırlattı.

AYVALIK’TA 34 YILLIK GELENEK YİNE COŞKUYLA NOKTALANDI

AYVALIK’TA 34 YILLIK GELENEK YİNE COŞKUYLA NOKTALANDI

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kızılay Samsun'dan her gün sıcak destek: aşevinden onlarca haneye yemek
images

Öğrenmenin yaşı yok: Erciş'te 70 ve 65 yaşında iki emekli Kur’an-ı Kerim öğrendi
images

Geç yaşta başlayan gayret: Ercişli iki emekli Kur'an-ı Kerim öğrendi
images

İşlek caddede minibüs durağını işgal eden sürücü tepki çekti

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Çocuğunuz besin sonrası tepki gösteriyorsa bunlara dikkat edin

Kamera uyarısıyla Körfez'de boş arazideki atıkları geri topladılar

Gevaş'ta Aladüz Mahallesi'nde örtü üstü yangın yarım saatte kontrol altına alındı

Yayla yolunda sürpriz: iki yavru ayı aracın önünde koştu

TREND HABERLER

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Sahilde konser gecesi: Sinan Akçıl Erdemli'yi coşturdu

Sahne önünde sigara içilmesine tepki gösteren Oğuzhan Koç, konseri sürdürdü

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Gece yarısı fenerle araçların üzerinde yürüyen kişi Sincan'da görüntülendi

Yeni jandarma havacılık birimi Samsun’da faaliyete hazırlanıyor

Lara'da falezlerden halatlarla inip deniz dibi ve falez temizliği