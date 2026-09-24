Hobiden atölyeye: Akçakoca'da takı tasarımını mesleğe dönüştüren girişimci

Hobiden atölyeye:

İlknur Gümüş, Düzce'nin Akçakoca ilçesinde hobi olarak başladığı takı tasarımını mesleğe dönüştürdü ve kendi dükkanını açtı. Üretimin evine sığmaması üzerine oluşturduğu çalışma alanında hem üretim yapıyor hem de ürünlerini müşterileriyle buluşturuyor.

Tasarım süreci ve malzemeler:

Akçakoca Tarihi Mahalle Pazarı'nda yaklaşık bir yıldır faaliyet gösteren Gümüş, kum boncuk, doğal taş boncuklar ve kristal boncuklar gibi farklı malzemelerle çalışıyor. Her ürünün tasarımını kendisi yapıyor ve koleksiyonlarında hem kadınlara hem erkeklere yönelik parçalar bulunuyor.

Gümüş, tasarımlarını anlatırken "Bazen hem erkek hem kadının kullandığı, bazen erkeklere yönelik, bazen de kadınlara ithafen tasarımlar yapıyorum" ifadelerini kullanıyor. Kullanılan malzemelerin çeşitliliği tasarımlarına özgün bir kimlik kazandırıyor.

Eğitim, süreç ve atölye açılışı:

Takı tasarımına başlamadan önce Halk Eğitim Merkezinde eğitim alan Gümüş, temel teknikleri öğrendikten sonra tasarımın büyük ölçüde kişinin hayal gücüne bağlı olduğunu vurguluyor. Gümüş, "Halk Eğitim Merkezi’ne giderek bu işin eğitimini aldım. Teknik olarak bunu herkesin yapabileceğini söyleyebilirim. Zor bir işlem değil ama tekniği öğrendikten sonra geri kalanı sizin yapabileceğiniz tasarımlara kalıyor" dedi.

Gümüş, işi zaman içinde büyüttüğünü belirterek, "Tamamen bütün tasarımlar ve ürünler bana ait olduğu için yavaş yavaş büyüyoruz. Hem dükkanı hem de atölyeyi açalı 1 yıl oldu. Daha önce 1,5 yıl kadar da bu işlerle uğraştım" sözleriyle süreci özetledi.

Atölyesinde üretim ve satış süreçlerini aynı mekânda yürütmeye başlayan Gümüş, hobisini sürdürülebilir bir işe çevirerek el emeği ürünlerini müşterileriyle buluşturuyor ve yerel pazarda görünürlük kazanıyor.

DÜZCELİ İLKNUR GÜMÜŞ, HOBİ OLARAK BAŞLADIĞI TAKI TASARIMINI MESLEĞE DÖNÜŞTÜREREK DÜZCE’NİN AKÇAKOCA İLÇESİNDEKİ TARİHİ MAHALLE PAZARI’NDA KENDİ DÜKKAN VE ATÖLYESİNİ AÇTI.