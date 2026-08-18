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Balıkçılara sevinç: palamut ve hamsi yeniden bolluk işareti

Av yasağının sona ermesine günler kala Marmara ve Karadeniz'de oltaya sık sık palamut, hamsi ve sardalya takılması yeni sezonun bereketine işaret ediyor.

GİRİŞ: 18 Ağustos 2026 - 12:33

GÜNCELLEME: 18 Ağustos 2026 - 12:35

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Balıkçılara sevinç: palamut ve hamsi yeniden bolluk işareti

Denizlerde yeni sezon umudu

Denizlerde 15 Nisan'da başlayan ve 1 Eylül'de sona erecek olan avlanma yasağının bitimine sayılı günler kala, Marmara ve Karadeniz'den umut veren görüntüler gelmeye başladı. Oltayla yakalanan palamut ve hamsi fotoğrafları sosyal medyada paylaşılırken, balıkçıların yüzü gülüyor.

Sosyal medyada yayılan görüntüler:

Sosyal mecralarda paylaşılan videolar ve fotoğraflar, geçtiğimiz sezonda az görülen palamutun bu yıl yeniden bol olduğu izlenimini güçlendiriyor. Türkiye Deniz Canlıları Müzesi Kurucusu Balıkçı Kenan Balcı sahadaki gözlemlerini şöyle aktarıyor: 'Oltamızı hangi bölgeye atarsak, Palamut, Hamsi, Sardalya ile karşılaşıyoruz. Halkımız bu yıl bol bol balık yiyecek gibi.' Bu sözler, yerel avcılığın sezon başlangıcına dair beklentisini özetliyor.

Balıkçılar ve pazar dinamikleri:

Balcı ayrıca, denizlerdeki hareketliliğin sadece kıyı bandında değil geniş alanlarda gözlemlendiğini belirtiyor. 'Her bölgede balık var. Deniz rast gelirse tutar' tespitini yapan Balcı, geçen sezon hamsinin bol olduğunu ancak palamutun az çıktığını hatırlatıyor. Bu yıl palamutta artış görülmesi, hem tüketici hem de sektör açısından olumlu karşılanıyor.

Pazarda tazelik ve hızlı satışın önemine de vurgu yapılıyor. Balıkçıların rekabet halinde olduğunu söyleyen Balcı, 'Balığın 1 günlük olanı altın, ikinci güne kaldı mı gümüş, üçüncü güne kalırsa tenekedir' ifadesiyle tazeliğin fiyat ve talep üzerindeki etkisini özetliyor.

Son olarak Balcı, beklenen bolluğun sadece iç pazar için değil ihracat açısından da fırsat sunabileceğine işaret ediyor: 'Benim görüşüm, Türkiye haricinde yurt dışına bile göndereceğiz bu lezzetli balıkları.' Sezonun başlamasıyla birlikte hem tüketici tezgâhlarında hem de balıkçılık piyasasında hareketlilik artacak gibi görünüyor.

DENİZLERDE 15 NİSAN’DA BAŞLAYAN VE 1 EYLÜL’DE SON BULACAK OLAN AVLANMA YASAĞININ BİTMESİNE SAYILI...

DENİZLERDE 15 NİSAN’DA BAŞLAYAN VE 1 EYLÜL’DE SON BULACAK OLAN AVLANMA YASAĞININ BİTMESİNE SAYILI GÜNLER KALA, BALIKÇILARIN YÜZÜNÜ GÜLDÜREN HABERLER GELMEYE BAŞLADI.

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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