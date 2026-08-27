Galatasaray antrenmanda ritmini yükseltti: Göztepe sınavı için son dokunuşlar

Antrenmanın genel görüntüsü:
Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 3. haftasında Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarını Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde sürdürdü. Antrenman dinamik ısınma ile başladı ve oyuncuların tempolu bir giriş yapması sağlandı.
Antrenman içerikleri:
Çalışma, iki grup halinde gerçekleştirilen 8’e 2 pas çalışması ile devam etti; bu bölümde top kontrolü, hızlı pas alışverişi ve baskı altında karar verme yeteneği öne çıktı. Antrenman, savunma ve hücum organizasyonlarına yönelik uygulamalarla tamamlandı.
Teknik direktörün yönlendirmesi ve son provaya hazırlık:
Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki idmanda, oyuncuların hem takım içi koordinasyonuna hem de maç temposuna odaklanıldığı görüldü. Sarı-kırmızılı ekip, hazırlıklarını yarın saat 18.00 yapılacak idmanla tamamlayacak.
GALATASARAY, TRENDYOL SÜPER LİG’İN 3. HAFTASINDA GÖZTEPE İLE OYNAYACAĞI MAÇIN HAZIRLIKLARINI YAPTIĞI ANTRENMANLA SÜRDÜRDÜ.
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