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Galatasaray antrenmanda ritmini yükseltti: Göztepe sınavı için son dokunuşlar

Galatasaray, Trendyol Süper Lig 3. haftasında Göztepe ile oynayacağı maç öncesi Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde dinamik ısınma ve taktik çalıştı.

GİRİŞ: 27 Ağustos 2026 - 15:37

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Galatasaray antrenmanda ritmini yükseltti: Göztepe sınavı için son dokunuşlar

Antrenmanın genel görüntüsü:

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 3. haftasında Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarını Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde sürdürdü. Antrenman dinamik ısınma ile başladı ve oyuncuların tempolu bir giriş yapması sağlandı.

Antrenman içerikleri:

Çalışma, iki grup halinde gerçekleştirilen 8’e 2 pas çalışması ile devam etti; bu bölümde top kontrolü, hızlı pas alışverişi ve baskı altında karar verme yeteneği öne çıktı. Antrenman, savunma ve hücum organizasyonlarına yönelik uygulamalarla tamamlandı.

Teknik direktörün yönlendirmesi ve son provaya hazırlık:

Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki idmanda, oyuncuların hem takım içi koordinasyonuna hem de maç temposuna odaklanıldığı görüldü. Sarı-kırmızılı ekip, hazırlıklarını yarın saat 18.00 yapılacak idmanla tamamlayacak.

GALATASARAY, TRENDYOL SÜPER LİG’İN 3. HAFTASINDA GÖZTEPE İLE OYNAYACAĞI MAÇIN HAZIRLIKLARINI...

GALATASARAY, TRENDYOL SÜPER LİG’İN 3. HAFTASINDA GÖZTEPE İLE OYNAYACAĞI MAÇIN HAZIRLIKLARINI YAPTIĞI ANTRENMANLA SÜRDÜRDÜ.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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