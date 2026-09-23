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Bartın'da yaralı karaca iyileştirilip doğaya bırakıldı

Karayolunda araç çarpmasıyla yaralanan karaca, vatandaş ihbarıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerince tedavi edilip iyileşince doğaya salındı.

GİRİŞ: 23 Eylül 2026 - 00:20

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EDİTÖR: Aslı Han

Bartın'da yaralı karaca iyileştirilip doğaya bırakıldı

Bartın'da yaralı karaca iyileştirilip doğaya bırakıldı

Bartın'da karayollarında karşıdan karşıya geçen karacaya araç çarptı. Vatandaşların ihbarı üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü ekipleri bölgeye gelerek yaralı karacaya müdahale etti.

Müdahale ve tedavi süreci

Ekipler, kazada yaralanan karacaya müdahale ederek gerekli tedaviyi gerçekleştirdi. Yapılan müdahalenin ardından hayvanın tedavisi tamamlandı.

Doğaya dönüş

Sağlığına kavuşan karaca, tedavisinin tamamlanmasının ardından ekipler tarafından yeniden doğaya salındı. Olay, karacanın yeniden doğaya salınmasıyla sonlandı.

BARTIN&#039;DA ARABA ÇARPMASI SONUCU YARALANAN KARACA TEDAVİSİNİN ARDINDAN DOĞAYA SALINDI.

BARTIN'DA ARABA ÇARPMASI SONUCU YARALANAN KARACA TEDAVİSİNİN ARDINDAN DOĞAYA SALINDI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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