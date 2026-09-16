Ardahan'ın ekonomik dönüşümü: sınır ticareti, yeni osb ve tarım lisesi planı

Sebahattin Gündoğdu basınla bir araya geldi:

Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) başkan adaylığı için sahaya çıkan iş insanı Sebahattin Gündoğdu basın mensuplarıyla düzenlediği toplantıda 11 Ekim'de yapılacak ATSO seçimleri öncesi vizyon ve projelerini paylaştı. Gündoğdu, Odayı aidat toplayan bir kurum olmaktan çıkarıp esnafın ve iş insanlarının yanında duran, şeffaf ve saha odaklı bir yapı haline getirmeyi hedeflediklerini belirtti.

seçim vizyonu ve kurumsal hedefler:

Gündoğdu, Ardahan'ın gücünü 'binalardan değil, her sabah iş yerini umutla açan üretenden' aldığını vurguladı. Ortak akıl, şeffaf yönetim ve sahada etkinlik ilkelerini öne çıkaran aday, Odanın hizmet alanını genişleterek üyelerin her an başvurabileceği bir sivil destek merkezi oluşturmayı taahhüt etti. 11 Ekim tarihini işaret ederek bu seçimlerin yalnızca yönetim değişimi değil, yeni bir çalışma biçiminin başlangıcı olduğunu söyledi.

sınır ticareti ve bölgesel fırsatlar:

Gündoğdu, sınır kenti olmanın getirdiği avantajların harekete geçirilmesini önceliklendirdi. Posof Türkgözü Sınır Kapısı'nda kurulması planlanan Sınır Ticaret Merkezi ile Ardahan esnafının bölgesel ticarette daha aktif rol almasının hedeflendiğini açıkladı. Proje kapsamında kapılardaki bürokratik engellerin azaltılacağı, transit ve ikili ticaret hacminin artırılacağı ve yerel iş insanlarının yeni pazarlara erişiminin kolaylaşacağı belirtildi.

sanayi altyapısı ve istihdam:

Ardahan'ın uzun vadeli kalkınması için yeni bir Organize Sanayi Bölgesi (OSB) kurulmasının şart olduğunu söyleyen Gündoğdu, bu adımla yatırımın önü açılacak, mevcut işletmelerin büyüme imkanları genişletilecek ve özellikle gençler için istihdam olanaklarının artacağı mesajını verdi. OSB projesinin, kentin ekonomik yapısına yeni yatırımcılar kazandırmanın yanı sıra sanayi altyapısını güçlendirmeye odaklanacağı ifade edildi.

Aday, bu hedeflerin gerçekleştirilmesi için yerel paydaşlarla eşgüdümlü çalışacaklarını ve yatırım süreçlerinde Odanın aktif rol alacağını vurguladı.

eğitim ve üretimin buluşması:

Tarım ve hayvancılık potansiyelini ileri taşımak amacıyla kentte bir Tarım Lisesi kurulması için TOBB iş birliğiyle çalışma başlatılacağını açıklayan Gündoğdu, projenin amacını şu sözlerle özetledi: kentimizin ekonomik yapısında tarım ve hayvancılığın sürdürülebilir gelişimi için nitelikli insan kaynağına ihtiyaç var. Planlanan modelde öğrenciler sadece teorik bilgi edinmeyecek, TOBB'un mesleki eğitim yaklaşımlarına paralel olarak üretim ortamında uygulamalı deneyim kazanacak.

Gündoğdu, Tarım Lisesi projesinin TOBB ile Milli Eğitim Bakanlığı arasındaki mesleki eğitim çalışmalarıyla uyumlu bir modelde geliştirileceğini belirterek, gençlerin teknoloji ve modern üretim teknikleriyle buluşmasının önemine dikkat çekti.

Toplantıda projelerin öncelik sırası, paydaşlarla yürütülecek çalışmalar ve seçim sürecine ilişkin mesajlar yinelendi. Gündoğdu, adaylık sürecinde 'sahada olmak' ve üyelerin sorunlarına doğrudan çözüm üretme anlayışını sürdüreceklerini sözlerine ekledi.

ARDAHAN TİCARET VE SANAYİ ODASI (ATSO) BAŞKAN ADAYI SEBAHATTİN GÜNDOĞDU, BASIN MENSUPLARIIYLA BİR ARAYA GELDİ. (KARİP CANKAN - OLGUN YILDIZ/ARDAHAN-İHA)