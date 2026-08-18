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Bayburt'ta doğum politikalarında öncelik normal doğuma: primer sezaryen oranları ele alındı

Bayburt'ta düzenlenen toplantıda primer sezaryen oranlarının azaltılması, normal doğumun desteklenmesi ve gebe eğitimlerinin güçlendirilmesi hedeflendi.

GİRİŞ: 18 Ağustos 2026 - 13:06

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EDİTÖR: Serkan Varol

Bayburt'ta doğum politikalarında öncelik normal doğuma: primer sezaryen oranları ele alındı

Toplantının kapsamı ve katılımcılar:

Bayburt İl Sağlık Müdürlüğü ve bağlı sağlık tesislerinin iş birliğinde gerçekleştirilen değerlendirme toplantısına İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Harun Sivlim başkanlık etti. Toplantıya Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Murat Köroğlu, Bayburt Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Murat Canpolat, Başkan Yardımcısı Emre Turan, il sağlık müdürlüğü yöneticileri, hastane yöneticileri, kadın hastalıkları ve doğum uzmanları, doğumhane sorumlusu, TSM başkanları ile gebe bilgilendirme sınıflarında görev yapan ebe ve koordinatör ebeler katıldı.

Gündem: primer sezaryen ve normal doğum:

Toplantıda öncelikle ildeki primer sezaryen oranları ayrıntılı olarak değerlendirildi. Katılımcılar, anne ve bebek sağlığını ön planda tutan, kanıta dayalı yaklaşımlar çerçevesinde normal doğumun desteklenmesi gerekliliğinde görüş birliğine vardı. Gebelerin doğru ve zamanında bilgilendirilmesi ile gebe bilgilendirme sınıflarının etkinliğinin artırılmasına yönelik yöntemler masaya yatırıldı.

Uygulanacak adımlar ve koordinasyon:

Sağlık çalışanları arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi için saha uygulamalarının geliştirilmesi, gebelik dönemindeki eğitim ve danışmanlık hizmetlerinin daha etkin hale getirilmesi ile doğum hizmetlerinde kurumlar arası iş birliğinin artırılmasına yönelik somut adımlar planlandı. Toplantıda ayrıca sağlık tesislerinde güvenli ve nitelikli doğum hizmetlerinin sunulması için standardizasyon, takip ve eğitim programlarının önemi vurgulandı.

Katılımcılar, anne ve bebek sağlığını önceleyen, güvenli ve nitelikli doğum hizmetlerinin geliştirilmesi ile normal doğumun desteklenmesine yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti. Bayburt İl Sağlık Müdürlüğü'nün bu alandaki çalışmalarını ilgili kurum ve sağlık çalışanlarıyla birlikte devam ettireceği bildirildi.

BAYBURT’TA PRİMER SEZARYEN ORANLARININ AZALTILMASI İÇİN DEĞERLENDİRME TOPLANTISI YAPILDI

BAYBURT’TA PRİMER SEZARYEN ORANLARININ AZALTILMASI İÇİN DEĞERLENDİRME TOPLANTISI YAPILDI

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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