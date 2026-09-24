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Beşiktaş için yeni bir sayfa: Euroleague’de gurur, sorumluluk ve beklenti

Alimpijevic, Beşiktaş'ın 13 yıl sonra döndüğü Euroleague'i kulübün üç yıllık yükselişinin ödülü saydığını ve taraftarlardan sezon boyu destek istedi.

GİRİŞ: 24 Eylül 2026 - 13:01

GÜNCELLEME: 24 Eylül 2026 - 13:27

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Beşiktaş için yeni bir sayfa: Euroleague’de gurur, sorumluluk ve beklenti

Beşiktaş için yeni bir sayfa: Euroleague’de gurur, sorumluluk ve beklenti

Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Dusan Alimpijevic, takımın 13 yıl aradan sonra tekrar Euroleague sahnesinde yer almasının hem kulüp hem de camia için büyük anlam taşıdığını söyledi. Basın toplantısında konuşan Alimpijevic, bu konumun kulübün son 3 yılda gösterdiği yükselişin doğal bir sonucu ve ödülü olduğunu vurguladı.

turnuvanın kulüp için anlamı:

Alimpijevic, Euroleague'i "basketbolun zirvesi" olarak nitelendirerek, sezon boyunca Real Madrid, Panathinaikos, Barcelona, Partizan gibi Avrupa'nın önde gelen takımlarını ağırlayacaklarını hatırlattı. Takımın yarın İspanyol temsilcisi Valencia Basket ile oynayacağı ilk hafta maçının 20.00'de Basketbol Gelişim Merkezi'nde yapılacağını belirtti ve bu müsabakanın yeni dönemin başlangıcı niteliğinde olduğunu ifade etti.

Teknik direktör, kulübün üç yıldır süren gelişimine dikkat çekerek bu başarının yönetim, kadro yapılanması ve saha içi performansın bir bileşeni olduğunu söyledi. Bu geri dönüşün aynı zamanda Beşiktaş markasının Avrupa arenalarındaki yerini yeniden güçlendirdiğini belirtti.

taraftara çağrı ve takım kimyası:

Alimpijevic, taraftarlara seslenerek camianın sezon boyunca hem iyi hem kötü günde takımı desteklemesi gerektiğini vurguladı. Siyah-beyazlıların tribünlerinin takım kimyasını beslediğini, geçen yıl Akatlar'da Eurocup'ta yakalanan atmosferin bu sezon daha büyük salonlarda tekrarlanacağını söyledi. Teknik adam, tribünün takım üzerinde sadece "6. adam" etkisi yapmadığını, gerektiğinde çok daha üst düzey katkı sağladığını ifade etti.

Bu desteğin Euroleague gibi yüksek kaliteye sahip bir ligde belirleyici olacağını ve Beşiktaş taraftarının Avrupa'nın en güçlü taraftar gruplarından biri olduğunu sezon boyunca göstermesini beklediklerini ekledi.

saha içi öncelikler ve beklentiler:

Alimpijevic, kadrolarındaki değişime de değindi. Başantrenör, Euroleague'de 8 yıl sonra yer alacak olmasının hem kendisi hem de oyun açısından değişimi zorunlu kıldığını söyleyerek, her akıllı insan gibi teknik ekibin ve oyuncuların da tekamül ettiğini belirtti. Takımda 9 yeni oyuncu bulunduğunu, zamana ihtiyaç olsa da fiziksel ve sert savunma yapma kültürünü hemen benimseyebileceklerini ifade etti.

Geçtiğimiz sezon Cumhurbaşkanlığı Kupası finalinde Fenerbahçe'ye karşı oynanan maçın ikinci yarısında takım karakterinin daha fazla ortaya çıktığını hatırlatan Alimpijevic, sert oyun ve disiplinin sezon içindeki öncelikleri olduğunu ve bunun için kısa sürede mesafe kat edilebileceğini sözlerine ekledi.

DUSAN ALİMPİJEVİC, MÜCADELE ÖNCESİNDE DÜZENLENEN MEDYA GÜNÜNDE BASIN MENSUPLARINA AÇIKLAMALARDA...

DUSAN ALİMPİJEVİC, MÜCADELE ÖNCESİNDE DÜZENLENEN MEDYA GÜNÜNDE BASIN MENSUPLARINA AÇIKLAMALARDA BULUNDU.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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