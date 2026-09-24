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Bolvadin'de 105. yıl: birlik içinde şehitler saygıyla anıldı

Bolvadin'in düşman işgalinden kurtuluşunun 105. yılı Hükümet Konağı'ndaki tören ve Kestemet Şehitliği'ndeki anmayla saygı içinde kutlandı.

GİRİŞ: 24 Eylül 2026 - 13:58

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

Bolvadin'de 105. yıl: birlik içinde şehitler saygıyla anıldı

kutlama töreni ve kent protokolü:

Bolvadin'in düşman işgalinden kurtuluşunun 105. yılı, Hükümet Konağı önünde düzenlenen çelenk sunma töreniyle başladı. Törene Kaymakam Ali Arıkan, Bolvadin Belediye Başkanı Derviş Aynacı, siyasi parti ilçe başkanları, ilçe protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Atatürk büstüne çelenk sunulmasının ardından katılımcılar saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşını seslendirdi. Günün anlam ve önemine dair yapılan konuşmalarda Bolvadin'in milli mücadeledeki tarihi rolü ve dayanışma ruhu vurgulandı.

şehitlikte anma ve dualar:

Program, Kestemet Şehitliği'nde düzenlenen anma ile devam etti. Şehitlikte Kur'an-ı Kerim tilaveti okunarak aziz şehitler için dualar edildi, mezarlar ziyaret edilip saygı gösterildi.

Kutlama, 105 yıl önce vatan toprakları uğruna canlarını feda eden kahramanların rahmet, minnet ve saygıyla anılmasıyla sona erdi; katılımcılar ortak tarih bilinci ve birlik mesajıyla töreni tamamladı.

AFYONKARAHİSAR’IN BOLVADİN İLÇESİNİN DÜŞMAN İŞGALİNDEN KURTULUŞUNUN 105. YIL DÖNÜMÜ, DÜZENLENEN...

AFYONKARAHİSAR’IN BOLVADİN İLÇESİNİN DÜŞMAN İŞGALİNDEN KURTULUŞUNUN 105. YIL DÖNÜMÜ, DÜZENLENEN TÖREN VE ÇEŞİTLİ ETKİNLİKLERLE COŞKUYLA KUTLANDI.

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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