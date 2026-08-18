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Bolvadin'de 5 mahalleye hizmet verecek aile sağlığı merkezi yükseliyor

Bolvadin'de 40 gün önce temeli atılan Aile Sağlığı Merkezi'nin inşaatı sürüyor; merkez aile hekimliği üniteleri ve bir diş polikliniği içerecek.

GİRİŞ: 18 Ağustos 2026 - 12:45

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Bolvadin'de 5 mahalleye hizmet verecek aile sağlığı merkezi yükseliyor

İnşaat sürüyor

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde, 40 gün önce temeli atılan yeni Aile Sağlığı Merkezi'nin inşaat çalışmaları devam ediyor. Proje, bölgedeki birincil sağlık hizmetlerine erişimi artırmak amacıyla planlandı ve kısa sürede tamamlanarak hizmete girmesi hedefleniyor.

Hangi mahallelere hizmet verecek:

Merkez, Karabağlar, Şıhlar, Müslümana, Bağlarüstü ve Taşağıl mahallerinin sağlık ihtiyaçlarını karşılaması için tasarlandı. Bölgedeki nüfus ve ulaşım koşulları göz önünde bulundurularak, mahallelerin birincil sağlık hizmetlerine daha kolay erişmesi amaçlanıyor.

Hizmet ve birimler:

Tesis bünyesinde birden fazla aile hekimliği ünitesi bulunacak; ayrıca bir diş polikliniği yer alacak. Bu düzenleme, hem koruyucu sağlık hizmetlerinin hem de rutin girişimlerin aynı merkezden yürütülmesini sağlayacak şekilde planlandı.

İnşaat çalışmaları Bolvadin Belediyesi tarafından yürütülüyor. Yerel yönetim, projenin tamamlanmasının ardından bölge halkının sağlık hizmetlerine erişiminde gözle görülür bir iyileşme olacağını belirtiyor.

AFYONKARAHİSAR’IN BOLVADİN İLÇESİNDE 40 GÜN ÖNCE TEMELİ ATILAN VE 5 AYRI MAHALLEYE HİZMET SUNMASI...

AFYONKARAHİSAR’IN BOLVADİN İLÇESİNDE 40 GÜN ÖNCE TEMELİ ATILAN VE 5 AYRI MAHALLEYE HİZMET SUNMASI PLANLANAN AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ İNŞAATININ DEVAM ETTİĞİ BİLDİRİLDİ.

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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